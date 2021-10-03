3 Ekim Pazar Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu mu? İşte 3 Eylül Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

Şans Topu çekilişi sonuçları vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılırken, büyük çekiliş için geri sayım sona ermek üzere. Bir önceki çekiliş Çarşamba günü gerçekleştirilmişti. 3 Ekim Pazar gününde, haftanın son Şans Topu çekilişi ise bu akşam yapılacak. Peki 3 Ekim Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu mu?

3 EKİM PAZAR ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilmekte olan ve haftanın 2 günü gerçekleşen 3 Ekim Şans Topu çekilişi bu akşam yapılacak.

Bir önceki çekiliş Çarşamba günü yapılmış ve 5+1 kazanan olmayıp, 5 kazanan 7 kişi 4.730,15 TL kazanmıştı. Şanslı rakamlar ise 10,15,18,19,27,4 olup, joker 4 rakamı olmuştu.

Bugün 3 Ekim tarihli çekilişin şanslı numaraları ise saat 20:00'dan sonra belli olmuş olacak.

Haftanın son çekilişi bugün saat 20:00 itibariyle yapılacak ve sonuçlar açıklanmasının ardından Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilecek.