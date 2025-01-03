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  4. 3 gün işkence edilip, böcek yedirilmiş! İnsanlık dışı olaylara maruz kalan Vedat Kurt yaşadıklarını anlattı...

3 gün işkence edilip, böcek yedirilmiş! İnsanlık dışı olaylara maruz kalan Vedat Kurt yaşadıklarını anlattı...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
03.01.2025 11:17
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Antalya'da çalıştığı yerde günlerce işkence edilen 22 yaşındaki genç adam konuştu. 3 gün boyunca depoya kilitleyip işkence edilmiş. Başına gelmeyen kalmamış Vedat Kurt'un dişleri kırılarak günlerce hamam böceği yedirilmiş. Kurt yaşadığı olayla ilgili, "11 duruşma görüldü ve herhangi bir karar alınmadı. Yıllardır bu olayla uğraşıyorum. Her şey ispatlı ve delilli. Şahıslar belli olduğu halde serbestler. Artık bir karar verilsin ve suçlular cezasını çeksin" dedi.

Vedat Kurt, yaşadığı Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinden 2020 yılında çalışmak için Antalya'nın Kepez ilçesindeki sanayi sitesine geldi. Burada yaklaşık 10 ay çalışan Vedat Kurt, iddiaya göre, maaşını eksik almaya başladı. Maaşını istediği patronundan her seferinde olumsuz dönüş alan Kurt, birikmiş alacağı olan 70 bin liraya karşılık iş yerindeki masada patronuna ait 15 bin lirayı alıp, İstanbul'a gitti. Vedat Kurt'a ulaşamayan iş yeri sahipleri, ailesine ulaştı. Bunun üzerine Vedat Kurt'un ağabeyleri, aldığı parayı geri götürmesini söyledi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

ŞİKAYETÇİ OLDU

Antalya'ya dönüp aldığı 15 bin lirayı iş yeri sahiplerine teslim eden Kurt'un iddiasına göre; A.T., O.T., S.T. ve A.A. tarafından sandalyeye bağlanıp depoya kilitlendi. 3 gün farklı işkencelere maruz kalan Kurt'un dişleri kırıldı, vücudunda kesikler oluştu, elleri ve kolları bağlı şekilde yatırıldı, ağzı açık tutularak hamam böceği yedirildi. Şüpheliler, yaptıklarını da cep telefonuyla kaydetti.

DURUMU KÖTÜYE GİDİNCE İYİLEŞENE KADAR BBEKLEMİŞLER

DURUMU KÖTÜYE GİDİNCE İYİLEŞENE KADAR BBEKLEMİŞLER

Depoda kilitli tuttukları Vedat Kurt'un durumunun kötüye gittiğini fark eden şüpheliler, iddiaya göre yaralarının iyileşmesini bekledi. Aynı iş yerinde çalışmayı sürdüren Vedat Kurt, şüphelilerin cep telefonundan, kendisine işkence yapılırken kaydedilen fotoğrafları alarak kaçtı. Kurt, daha şüphelilerden şikayetçi oldu.

DAVA AÇILDI

DAVA AÇILDI

Şüpheliler hakkında Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın 11'inci duruşmasında, sanık avukatları suçlamaları kabul etmedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, Vedat Kurt'un tedavi gördüğü tüm sağlık kuruluşlarının isimlerinin mahkemeye sunulmasına ve raporların adli tıp kurumuna gönderilmesine, sanıkların tutuklanmaları ve adli kontrol altına alınmaları talebinin reddine karar vererek, duruşmayı erteledi.

'HERKES EVLADINI BENİM YERİME KOYSUN'

'HERKES EVLADINI BENİM YERİME KOYSUN'

İşkenceye ait tüm delillerin bulunduğunu ve sanıkların serbest olduğunu belirten Vedat Kurt, "Antalya'da işkence görmüştüm. 11 duruşma görüldü ve herhangi bir karar alınmadı. Yıllardır bu olayla uğraşıyorum. Her şey ispatlı ve delilli. Şahıslar belli olduğu halde serbestler. Vicdanı olanlara sesleniyorum. Herkesin evladı var. Ne yazık ki ellerini kollarını sallayarak geziyorlar. Herkes evladını benim yerime koysun. Şanlıurfa'da Adli Tıp raporu aldım. Dosyamıza işlemedi. İstanbul'a gittim, sonuç alamadım. Hukuka güveniyorum. Artık bir karar verilsin ve suçlular cezasını çeksin" dedi.

Anahtar Kelimeler:
antalya işkence hamam böceği maaş
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