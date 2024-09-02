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3 gündür her yerde aranıyor: Yargıtay savcısını darp eden şahsın fotoğrafı ortaya çıktı! 7 farklı suç kaydı varmış...

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
02.09.2024 11:16
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Fenerbahçe-Alanyaspor maçı sonrası arabasını almak için gittiği otoparkta Yargıtay savcısı Necip Cem İşçimen saldırıya uğradı. Saldırgan E.G.'nin 7 suçtan arandığı ortaya çıkarken, E.G. 3 gündür her yerde aranıyor. Hala bulunamayan ve savcıyı darbeden saldırgan E.G.'nin fotoğrafı ortaya çıktı.

Ekol TV'den Gökay Usanmaz'ın haberine göre, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, geçtiğimiz günlerde oynanan Fenerbahçe-Alanyaspor maçını seyretmek istedi. Stada giden İşmen, akrabası ile arabasını Kalamış'ta bir otoparka park edip maçı izlemeye gitti.

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3 gündür her yerde aranıyor: Yargıtay savcısını darp eden şahsın fotoğrafı ortaya çıktı! 7 farklı suç kaydı varmış...

Ekol TV'den Gökay Usanmaz'ın haberine göre, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, geçtiğimiz günlerde oynanan Fenerbahçe-Alanyaspor maçını seyretmek istedi. Stada giden İşmen, akrabası ile arabasını Kalamış'ta bir otoparka park edip maçı izlemeye gitti.

SAVCIYI DARP ETTİ

SAVCIYI DARP ETTİ

Maç çıkışı akrabası ile tekrar otoparka gelen savcı İşçimen, otopark ücretini ödemek için gişeye geldi. Bu sırada otopark görevlisi "Sistem güncellemesi ve Z raporu alındığını" söyleyerek beklemesini söyledi. Ancak arkasında bekleyen E.G ile T.T İlgün korna çalıp selektör yaparak duruma tepki gösterdi.

Bununla yetinmeyen ikili, araçtan inerek savcı İşçimen’in yanına gelip hakaret etmeye başladı. Otopark görevlisinin durumu anlatmasına, İşmen’in kendisinin "savcı" olduğunu söylemesine rağmen hakaretlerine devam eden ikiliden E.G, savcı İşmen’e yumruk ve tokatlarla saldırdı. Yere düşen savcıyı darbetmeye devam eden iki şehir eşkiyasının görüntüleri otopark kameralarına an be an yansıdı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

ŞİKAYETÇİ OLDU

Çevredeki vatandaşların duruma müdahalesi ile canını kurtaran savcı İşmen, soluğu Kadıköy İskele Polis Merkezi'nde aldı. Polis ekipleri tarafından hastaneye götürülerek darp raporu alınan savcı İşmen her iki magandadan da şikayetçi oldu.

GECEYARISI TEŞHİS

GECEYARISI TEŞHİS

31 Ağustos gecesi polis merkezine gelerek "kasten yaralama," "mala zarar verme" ve "hakaret" suçlarından şikayeti sonucu ifadesi alınan savcı İşçimen’e gece 01:40’ta şüphelilerin fotoğrafları gösterildi. Yargıtay savcısı Necip Cem İşçimen kendine gösterilen fotoğraflar arasından kendisine saldırıp hakaret eden E.G. İle T.T.İ’yi teşhis etti.

SALDIRGANIN FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

SALDIRGANIN FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Polis T.T.İ'yi yakalarken, E.G.'ye ulaşılamadı. 3 gündür her yerde aranan E.G.’nin 7 suçtan poliste kaydı bulunduğu öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
Savcı Yargıtay darp
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