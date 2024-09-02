3 gündür her yerde aranıyor: Yargıtay savcısını darp eden şahsın fotoğrafı ortaya çıktı! 7 farklı suç kaydı varmış...

Ekol TV'den Gökay Usanmaz'ın haberine göre, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, geçtiğimiz günlerde oynanan Fenerbahçe-Alanyaspor maçını seyretmek istedi. Stada giden İşmen, akrabası ile arabasını Kalamış'ta bir otoparka park edip maçı izlemeye gitti.
Ekol TV'den Gökay Usanmaz'ın haberine göre, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, geçtiğimiz günlerde oynanan Fenerbahçe-Alanyaspor maçını seyretmek istedi. Stada giden İşmen, akrabası ile arabasını Kalamış'ta bir otoparka park edip maçı izlemeye gitti.
Maç çıkışı akrabası ile tekrar otoparka gelen savcı İşçimen, otopark ücretini ödemek için gişeye geldi. Bu sırada otopark görevlisi "Sistem güncellemesi ve Z raporu alındığını" söyleyerek beklemesini söyledi. Ancak arkasında bekleyen E.G ile T.T İlgün korna çalıp selektör yaparak duruma tepki gösterdi.
Bununla yetinmeyen ikili, araçtan inerek savcı İşçimen’in yanına gelip hakaret etmeye başladı. Otopark görevlisinin durumu anlatmasına, İşmen’in kendisinin "savcı" olduğunu söylemesine rağmen hakaretlerine devam eden ikiliden E.G, savcı İşmen’e yumruk ve tokatlarla saldırdı. Yere düşen savcıyı darbetmeye devam eden iki şehir eşkiyasının görüntüleri otopark kameralarına an be an yansıdı.
Çevredeki vatandaşların duruma müdahalesi ile canını kurtaran savcı İşmen, soluğu Kadıköy İskele Polis Merkezi'nde aldı. Polis ekipleri tarafından hastaneye götürülerek darp raporu alınan savcı İşmen her iki magandadan da şikayetçi oldu.
31 Ağustos gecesi polis merkezine gelerek "kasten yaralama," "mala zarar verme" ve "hakaret" suçlarından şikayeti sonucu ifadesi alınan savcı İşçimen’e gece 01:40’ta şüphelilerin fotoğrafları gösterildi. Yargıtay savcısı Necip Cem İşçimen kendine gösterilen fotoğraflar arasından kendisine saldırıp hakaret eden E.G. İle T.T.İ’yi teşhis etti.
Polis T.T.İ'yi yakalarken, E.G.'ye ulaşılamadı. 3 gündür her yerde aranan E.G.’nin 7 suçtan poliste kaydı bulunduğu öğrenildi.