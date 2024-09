3 gündür her yerde aranıyor: Yargıtay savcısını darp eden şahsın fotoğrafı ortaya çıktı! 7 farklı suç kaydı varmış...

SAVCIYI DARP ETTİ

Maç çıkışı akrabası ile tekrar otoparka gelen savcı İşçimen, otopark ücretini ödemek için gişeye geldi. Bu sırada otopark görevlisi "Sistem güncellemesi ve Z raporu alındığını" söyleyerek beklemesini söyledi. Ancak arkasında bekleyen E.G ile T.T İlgün korna çalıp selektör yaparak duruma tepki gösterdi.

Bununla yetinmeyen ikili, araçtan inerek savcı İşçimen’in yanına gelip hakaret etmeye başladı. Otopark görevlisinin durumu anlatmasına, İşmen’in kendisinin "savcı" olduğunu söylemesine rağmen hakaretlerine devam eden ikiliden E.G, savcı İşmen’e yumruk ve tokatlarla saldırdı. Yere düşen savcıyı darbetmeye devam eden iki şehir eşkiyasının görüntüleri otopark kameralarına an be an yansıdı.