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3 Temmuz Türkiye günlük koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı? İşte 3 Temmuz günlük vaka sayısı...

03.07.2021 21:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz seneden bu yana etkisini sürdüren koronavirüs pandemisinde vaka sayıları gün gün açıklanmaya devam ediliyor. "3 Temmuz 2021 Türkiye günlük koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusu merak edilmeye başlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan tabloda bugünkü vaka sayısı merak konusu oldu. Peki 3 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı mı? 3 Temmuz günlük vaka sayısı kaç oldu? İşte ayrıntılar...

2020 yılından bu yana dünya üzerinde etkinliğini sürdüren koronavirüs pandemisinde her gün vaka sayıları açıklanmaya devam ediliyor. Vatandaşlar 3 Temmuz Türkiye günlük koronavirüs tablosu açıklandı mı sorusunu araştırmaya başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan tabloda geçtiğimiz gün 4.891 vaka tespit edilmişti. Peki 3 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı mı?

3 Temmuz Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu ve vaka sayısı açıklandı mı?

2020'den bu yana devam eden koronavirüs salgınında Türkiye Günlük Koronavirüs vaka tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından gün gün açıklanmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde 19-25 Haziran 2021 tarihleri arasını kapsamakta olan Türkiye illere göre haftalık vaka sayısı tablosu 100 bin kişide olan vakaları içerecek şekilde açıklanmıştı.
1 Temmuz tarihinde ise toplamda 5.288 vaka tespit edilmişti. Hasta sayısı 462 olurken, günlük iyileşen sayısı 6219 olmuştu.
Dün yani 2 Temmuz tarihinde ise 4.891 vaka tespit edildi. Hasta sayısı 461, günlük iyileşen sayısı ise 5352 olmuştu.

3 Temmuz vaka sayısı açıklandı!

3 Temmuz vaka sayısı açıklandı!
Bugün yani 3 Temmuz'da ise toplamda 4.537 vaka tespit edildi. Hasta sayısı 478 olurken, günlük iyileşen sayısı ise 4913 oldu.
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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi

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