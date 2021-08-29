30 Ağustos 2021 Pazartesi kargolar açık mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kargolar çalışıyor mu?

30 Ağustos 1922'de Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan Büyük Taarruz her yıl coşku ile kutlanıyor. Resmi ve ulusal bayramımız 30 Ağustos'ta birçok kurum kapalı oluyor, noter ve bankalar hizmet vermiyor. Kargoların ise hizmet verip vermeyeceği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

30 AĞUSTOS KARGOLAR AÇIK MI?

Haftanın ilk günü olan pazartesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'na denk geliyor. Resmi ve ulusal bayramımız olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda birçok kurum kapalı oluyor.

30 Ağustos 2021 Pazartesi Zafer Bayramı resmi tatil olacak. Kargolar ise resmi tatillerde çalışmıyor.

Resmi tatillerde çalışmayan kargolar 30 Ağustos Pazartesi günü tüm gün kapalı olacak.

Kargoda işi olan vatandaşlar cumartesi günü öğle saatine kadar işlerini halledememiş ise eğer, salı gününü beklemek zorunda kalacak.