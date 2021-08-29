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30 Ağustos 2021 Pazartesi kargolar açık mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kargolar çalışıyor mu?

29.08.2021 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

30 Ağustos Zafer Bayramı'na sayılı saatler kaldı. Ulusal ve resmi bayram olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda birçok kurum izin yapacak. Haftanın ilk günü olan pazartesi günü 30 Ağustos'a denk geliyor ve bu günde kargoların açık olup olmayacağı merak konusu oldu. Yarın bankalar ve noterler kapalı olacak. İşte merak edilenler...

30 Ağustos 1922'de Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan Büyük Taarruz her yıl coşku ile kutlanıyor. Resmi ve ulusal bayramımız 30 Ağustos'ta birçok kurum kapalı oluyor, noter ve bankalar hizmet vermiyor. Kargoların ise hizmet verip vermeyeceği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

30 AĞUSTOS KARGOLAR AÇIK MI?

Haftanın ilk günü olan pazartesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'na denk geliyor. Resmi ve ulusal bayramımız olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda birçok kurum kapalı oluyor.
30 Ağustos 2021 Pazartesi Zafer Bayramı resmi tatil olacak. Kargolar ise resmi tatillerde çalışmıyor.
Resmi tatillerde çalışmayan kargolar 30 Ağustos Pazartesi günü tüm gün kapalı olacak.
Kargoda işi olan vatandaşlar cumartesi günü öğle saatine kadar işlerini halledememiş ise eğer, salı gününü beklemek zorunda kalacak.
Kargolar ile birlikte bankalar, noterler, PTT'ler ve birçok kurum 30 Ağustos'ta resmi izinde olacak.
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Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Zafer Bayramı

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