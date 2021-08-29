30 Ağustos günü eczaneler, hastaneler ve pastaneler açık mı? 30 Ağustos'ta eczaneler hizmet veriyor mu?

30 Ağustos Zafer Bayramı gününde eczaneler ve hastanelerin hizmet verip vermeyeceği merak konusu oldu. Pazartesi gününe denk gelen 30 Ağustos gününde bankalar gibi pek çok kurum kapalı olacak. Peki 30 Ağustos günü eczane, hastane ve pastaneler açık mı?

30 AĞUSTOS'TA ECZANE VE PASTANELER AÇIK MI?

30 Ağustos Zafer Bayramı günü eczane ve pastanelerin açık olup olmadığı merak ediliyor.

Resmi tatil olarak bilinen 30 Ağustos günü bu yıl Pazartesi'ne denk gelecek.

Resmi tatillerde eczane ve pek çok kurumun kapalı olduğu biliniyor. Bu sebeple eczaneler hizmet vermeyecek ancak nöbetçi eczanelerden ilaç temini yapılabilecek.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ÖNEMİ 30 Ağustos Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanmış olan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her sene 30 Ağustos günü kutlanmakta olan ulusal bayramdır.