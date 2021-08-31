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30 Ağustos MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef'te mavi ve kırmızı takım kaptanları kim oldu?

31.08.2021 01:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef'te kaptanlık oyununu kimin kazandığı merak ediliyor. Bu hafta yapılan kaptanlık yarışında yarışmacılardan tantuni yapılması istendi. Tantuniyi en iyi yapan yarışmacılar arasından ise mavi takım kaptanı belirlendi. Peki 30 Ağustos MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef'te mavi ve kırmızı takım kaptanları kim oldu? İşte ayrıntılar...

MasterChef'te yarışmacılar bugün en iyi tantuni yemeğini yapabilmek için yarıştı. Yarışma sonrası kaptanlık oyununu kimin kazandığı merak ediliyor. Peki 30 Ağustos MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef'te mavi takım kaptanlık oyunu için yarıştı. E son Burcu mavi akım kaptanı olmuş ve rakip takıma da Eren'i kaptan olarak seçmişti. Bu hafta gerçekleşen kaptanlık yarışında yarışmacılardan yapması istenen yemek ise tantuni oldu.
En iyi tantuniyi yapan yarışmacılar arasından mavi takım kaptanı belirlendi.
16 yarışmacıdan istenen tantuni sonrası yarışmacılar kısıtlı sürede en iyi yemeği yapmak için uğraştı. Üç jüri üyesinin belirlemiş olduğu yarışmacıların tabaklarının ikinci tadımı sonrasında kaptan da belirlendi.

MAVİ TAKIM KAPTANI TAHSİN OLDU!

MAVİ TAKIM KAPTANI TAHSİN OLDU!
Tahsin ve İbrahim son 2'ye kalan isimler oldu ve mavi takım kaptanı Tahsin oldu.

EMRE'Yİ SEÇTİ

EMRE'Yİ SEÇTİ
Tahsin, Kırmızı takım kaptanı olarak ise Emre'yi seçti.
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Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
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