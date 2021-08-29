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30 Ağustos neden Zafer bayramı ilan edildi? 30 Ağustos günü önemi nedir?

29.08.2021 22:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın neden Zafer Bayramı olarak ilan edildiği merak ediliyor. Her sene büyük bir coşku ile karşılanan 30 Ağustos Zafer Bayramı bu sene Pazartesi gününe denk gelmekte. Peki 30 Ağustos neden Zafer bayramı ilan edildi? 30 Ağustos günü önemi nedir? İşte ayrıntılar...

Türk milletinin en önemli zaferlerinden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın neden Zafer Bayramı olarak ilan edildiği merak ediliyor. Büyük taarruzun 99. yılında zaferin ayrıntıları araştırılıyor. Peki 30 Ağustos neden Zafer bayramı ilan edildi?

30 AĞUSTOS NEDEN ZAFER BAYRAMI İLAN EDİLDİ?

30 Ağustos gününün neden Zafer Bayramı ilan edildiği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu önemli güne saatler kala günün anlam ve önemi de merak konusu oldu. Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun 30 Ağustos 1922 tarihinde zaferle neticelendirmiş olduğu Büyük Taarruz'un 99. senesine gelinmiş olundu.
Dünyadaki en büyük kahramanlık destanlarından biri olarak bilinen Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharrebesi, 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanmıştı.
Düşman ordusunu yurttan atmak amacıyla bir sene kadar sürmüş olan hazırlık döneminden sonra 26 Ağustos 1922 tarihinde Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Büyük Taarruz'u başlatmıştı.
Mustafa Kemal Paşa, muharebeyi yönetmek üzere Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak Paşa ve Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa ile beraber daha sonra Afyon Kocatepe'ye geçti.
26 Ağustos tarihinde saat 04.30'da başlayan taarruzda Türk askeri birkaç saatte süngü hücumu yaparak Tınaztepe'yi kontrol altına almış oldu. Sonrasında ise Belentepe ve Kalecik Sivrisi düşman işgalinden kurtarıldı. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Türk ordusunun Kurtuluş Savaşı'nda kazanmış olduğu en önemli zaferin arifesinde, 30 Ağustos sabahında Zafertepe Çalköy'de birliklere taarruz emrini verdi. Bizzat onun yönettiği Dumlupınar'daki meydan muharebesinde Türk askerleri, Yunan birliklerini Allıören, Keçiler, Kızıltaş Deresi yolunun iki yanında da tamamen sarıp imha etti ve muhabereden galip geldi.
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Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Zafer Bayramı Mustafa Kemal Atatürk

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