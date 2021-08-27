30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos'ta izin kullanılacak mı?

30 Ağustos Zafer Bayramı, 1922'de kazanılan Büyük Taarruz'u anmak için her sene kutlanıyor. Coşkuyla kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda okullarda gösteriler yapılıyor. 30 Ağustos'un Zafer Bayramı olarak kutlanmasının sebebi İstiklal Savaşı’nda işgalcilerin ülkeden komple çıkarılması yolunda kazanılmış bir zafer olmasıdır. İşte ayrıntılar...

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

Her sene coşku ile kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı ile 1922'de zaferle sona eren Büyük Taarruz saygı ile anılıyor.

30 Ağustos günü Türkiye'de resmi tatildir. Bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı pazartesi gününe denk geliyor.

30 AĞUSTOS'UN ANLAMI VE ÖNEMİ 30 Ağustos Zafer Bayramı ulusal bir bayramdır. Zafer Bayramı her yıl Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kutlanır.

Büyük Taarruz, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sona erdi.