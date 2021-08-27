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30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos'ta izin kullanılacak mı?

27.08.2021 18:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

30 Ağustos 1922'de Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığındaki Büyük Taarruz zaferle sonuçlandı ve ülke toprakları düşman işgalinden temizlendi. 30 Ağustos her sene Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde coşkuyla kutlanıyor, gösteriler yapılıyor. İşte ayrıntılar...

30 Ağustos Zafer Bayramı, 1922'de kazanılan Büyük Taarruz'u anmak için her sene kutlanıyor. Coşkuyla kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda okullarda gösteriler yapılıyor. 30 Ağustos'un Zafer Bayramı olarak kutlanmasının sebebi İstiklal Savaşı’nda işgalcilerin ülkeden komple çıkarılması yolunda kazanılmış bir zafer olmasıdır. İşte ayrıntılar...

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

Her sene coşku ile kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı ile 1922'de zaferle sona eren Büyük Taarruz saygı ile anılıyor.
30 Ağustos günü Türkiye'de resmi tatildir. Bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı pazartesi gününe denk geliyor.

30 AĞUSTOS'UN ANLAMI VE ÖNEMİ

30 AĞUSTOS'UN ANLAMI VE ÖNEMİ
30 Ağustos Zafer Bayramı ulusal bir bayramdır. Zafer Bayramı her yıl Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kutlanır.
Büyük Taarruz, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sona erdi.
Atatürk başkomutanlığında gerçekleştiğinden dolayı Başkomutanlık Meydan Muharebesi olarak da bilinir. Büyük Taarruz'un başarı ile sona ermesinin ardından Yunan orduları İzmir'e kadar takip edildi.
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Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Zafer Bayramı Mustafa Kemal Atatürk

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