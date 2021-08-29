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  4. 30 Ağustos’ta bankalar açık mı? 30 Ağustos günü bankalar hizmet verecek mi?

30 Ağustos’ta bankalar açık mı? 30 Ağustos günü bankalar hizmet verecek mi?

29.08.2021 03:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

30 Ağustos günü bankalar, eczaneler ve hastanelerin açık olup olmayacağı merak ediliyor. Bankada işi olan vatandaşlar 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle kimi kurumların hizmet verme durumunu sorguluyor. Peki 30 Ağustos’ta bankalar açık mı? 30 Ağustos günü bankalar hizmet verecek mi? İşte ayrıntılar...

30 Ağustos Zafer Günü'nde pek çok kamu kurumunun hizmet durumu araştırılıyor. Bunların başında da bankalar geliyor. Bu yıl 30 Ağustos Pazartesi gününe denk gelecek. Peki 30 Ağustos’ta bankalar açık mı, hizmet veriyor mu?

30 AĞUSTOS'TA BANKALAR AÇIK MI?

30 Ağustos Zafer Bayramı gününde bankaların açık olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
Bankaların tatilde olup olmadığı özellikle bankada işi olanlar tarafından araştırılıyor. Eczaneler ve hastaneler resmi tatil olması sebebiyle kapalı olacak.

BANKALAR HİZMET VERMEYECEK

BANKALAR HİZMET VERMEYECEK
30 Ağustos günü resmi tatil takvimi içerisinde yer aldığından ayrıca bankalar da hizmet vermeyecek. 30 Ağustos günü diğer tatil günlerinde olduğu gibi kamu kurum ve kuruluşları da hizmet vermeyecek.
Aynı şekilde hastanelerde poliklinik hizmetleri olmayacak fakat hastanelerin acil servisleri açık kalmaya devam edecek.
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Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Zafer Bayramı

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