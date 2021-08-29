30 Ağustos’ta bankalar açık mı? 30 Ağustos günü bankalar hizmet verecek mi?

30 Ağustos Zafer Günü'nde pek çok kamu kurumunun hizmet durumu araştırılıyor. Bunların başında da bankalar geliyor. Bu yıl 30 Ağustos Pazartesi gününe denk gelecek. Peki 30 Ağustos’ta bankalar açık mı, hizmet veriyor mu?

30 AĞUSTOS'TA BANKALAR AÇIK MI?

30 Ağustos Zafer Bayramı gününde bankaların açık olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Bankaların tatilde olup olmadığı özellikle bankada işi olanlar tarafından araştırılıyor. Eczaneler ve hastaneler resmi tatil olması sebebiyle kapalı olacak.

BANKALAR HİZMET VERMEYECEK 30 Ağustos günü resmi tatil takvimi içerisinde yer aldığından ayrıca bankalar da hizmet vermeyecek. 30 Ağustos günü diğer tatil günlerinde olduğu gibi kamu kurum ve kuruluşları da hizmet vermeyecek.