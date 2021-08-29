30 Ağustos'ta kime karşı zafer kazanıldı? 30 Ağustos Zafer Bayramı neden kutlanır?

Zafer Bayramı olarak bilinen 30 Ağustos'un önemi ve neden kutlandığı merak ediliyor. 30 Ağustos bu sene Pazartesi gününe denk gelirken Büyük Taarruz'daki taraflar merak konusu oldu. Peki 30 Ağustos'ta kime karşı zafer kazanıldı?

30 AĞUSTOS'TA KİME KARŞI ZAFER KAZANILDI?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kime karşı kazanıldığı ve bu önemli günün anlamı ile önemi araştırılıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasında savaşan Türk ordusunun 30 Ağustos 1922'de zaferle neticelendirdiği Büyük Taarruz'un 99. yılında 30 Ağustos'un detayları merak ediliyor.

Büyük bir kahramanlık destanı olarak bilinen Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharrebesi, 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlandırılmıştı.

Daha önce yapılan muharebelerde ilkbaşarı, Doğu'da Ermeni çetelerine karşı kazanılmıştı. Daha sonra, Batı cephesinde, Yunanlılarla, I. İnönü ve II. İnönü Savaşları düzenlendi. Bu savaşların kazanılmasıyla beraber Yunanlılar'a büyük bir darbe indirildi ve bunun üzerine Yunan Ordusu yeniden saldırıya geçmeye başladı. Saldırı ile beraber Mustafa Kemal, ordularına: "Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaavardır. Bu satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz." emrini verdi.

Türk askeri, bu karara uydu ve 23 Ağustos ile 12 Eylül 1921 tarihleri arasında yapılan Sakarya Meydan Muharebesiyle, Türk milleti 1699 Karlofça Antlaşmasından beri ilk defa toprak kazanmaya başladı. Büyük Taarruz'da ise Yunan Krallığı ve Ankara Hükümeti arasında gerçekleşen savaşta Yunan tarafı 18.250 ölü ve 16.030 yaralı verdi.