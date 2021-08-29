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  4. 30 Ağustos'ta otobüs, metro ve metrobüs ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi olacak?

30 Ağustos'ta otobüs, metro ve metrobüs ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi olacak?

29.08.2021 03:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

30 Ağustos Zafer Bayramı bu sene Pazartesi gününe denk gelmekte. Zafer Bayramı'nda İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illerde toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı merak ediliyor. Peki 30 Ağustos'ta otobüs, metro ve metrobüs ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi olacak? İşte ayrıntılar...

Bu sene 30 Ağustos Zafer Bayramı Pazartesi gününe denk gelirken vatandaşlar otobüs ve metrobüs gibi toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığını merak ediyor.İstanbul, Ankara ve İzmir gibi iller için ulaşımın ücretli olup olmacağı belli oldu. Peki 30 Ağustos'ta otobüs, metro ve metrobüs ücretsiz mi?

30 AĞUSTOS'TA OTOBÜS VE METRO ÜCRETSİZ Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı bu sene Pazartesi gününe denk geliyor. Dini ve milli bayramlarda toplu taşıma araçlarının ücretli olup olmadığı merak ediliyor.
Bir çok vatandaş "30 Ağustos Pazartesi toplu taşıma ücretli mi?" sorusunu merak ediyor.

İSTANBUL'DA ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

İSTANBUL'DA ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?
İETT tarafından yapılmış olan açıklamaya göre İstanbul'daki toplu taşıma araçları bu bayram da ücretsiz hizmet verecek. Vatandaşlar İstanbulkart entegrasyonu ile beraber hizmet veren tüm toplu taşıma araçlarını kartını okutarak ücretsiz kullanabilecek.

AKNARA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

AKNARA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?
EGO Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu açıklamaya göre; EGO otobüsleri, metro ve ANKARAY da bayram dolayısıyla ücretsiz hizmet verecek. Ücretsiz ulaşım imkanı 30 Ağustos sabahı saat 06:00'da başlayıp 24:00'e dek devam edecek.

30 AĞUSTOS'TA TOPLU TAŞIMA İZMİR'DE ÜCRETLİ Mİ?

30 AĞUSTOS'TA TOPLU TAŞIMA İZMİR'DE ÜCRETLİ Mİ?
Diğer milli bayramlarda olduğu gibi bu bayramda İzmir'de de toplu taşıma araçları vatandaşın ücretsiz kullanımına sunulmuş olacak. 30 Ağustos günü saat 23:59'a dek ücretsiz ulaşım imkanı olacak.
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Ankara İstanbul İzmir

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