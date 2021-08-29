30 Ağustos'ta otobüs, metro ve metrobüs ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi olacak?

Bu sene 30 Ağustos Zafer Bayramı Pazartesi gününe denk gelirken vatandaşlar otobüs ve metrobüs gibi toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığını merak ediyor.İstanbul, Ankara ve İzmir gibi iller için ulaşımın ücretli olup olmacağı belli oldu. Peki 30 Ağustos'ta otobüs, metro ve metrobüs ücretsiz mi?

30 AĞUSTOS'TA OTOBÜS VE METRO ÜCRETSİZ Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı bu sene Pazartesi gününe denk geliyor. Dini ve milli bayramlarda toplu taşıma araçlarının ücretli olup olmadığı merak ediliyor.

Bir çok vatandaş "30 Ağustos Pazartesi toplu taşıma ücretli mi?" sorusunu merak ediyor.

İSTANBUL'DA ÜCRETSİZ Mİ OLACAK? İETT tarafından yapılmış olan açıklamaya göre İstanbul'daki toplu taşıma araçları bu bayram da ücretsiz hizmet verecek. Vatandaşlar İstanbulkart entegrasyonu ile beraber hizmet veren tüm toplu taşıma araçlarını kartını okutarak ücretsiz kullanabilecek.

AKNARA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ OLACAK? EGO Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu açıklamaya göre; EGO otobüsleri, metro ve ANKARAY da bayram dolayısıyla ücretsiz hizmet verecek. Ücretsiz ulaşım imkanı 30 Ağustos sabahı saat 06:00'da başlayıp 24:00'e dek devam edecek.