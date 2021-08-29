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  4. 30 Ağustos tebrik kartları! İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları resimli!

30 Ağustos tebrik kartları! İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları resimli!

29.08.2021 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının başlamasına sayılı saatler kaldı. Yurt genelinde her sene coşkuyla kutlanan, okullarda gösteriler yapılan ulusal ve resmi bayramımız 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 1922'de yurdun düşmanlardan arındırılması saygı ile anılıyor. İşte 30 Ağustos resimli mesajlar ve 30 Ağustos tebrik kartları!

30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleşen Büyük Taarruz başarıyla sona erdi. Büyük Taarruz'un ardından işgalci kuvvetler geri püskürtüldü. Yarın, her sene saygı ile anılan 30 Ağustos'un 99. yılı. İşte 30 Ağustos resimli mesajlar ve 30 Ağustos tebrik kartları!

İŞTE 30 AĞUSTOS TEBRİK KARTLARI!

* Tuna Nehri'nin serin kıyılarında aldığı abdestin namazını, Afrika'nın kızgın çöllerinde eda eden bir milletin çocukları olarak 30 Ağustos zafer bayramınızı kutlarım
* Büyük Türk milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını ve ülkemizin koruyucusu Ordumuzun Türk Silahlı Kuvvetler Günü'nü yürekten kutlarım.
* Süngülerle, silahlarla ve kanla kazandığımız askeri zaferlerden sonra, kültür, bilim, fen ve ekonomi alanlarında da zaferler kazanmaya devam edeceğiz. Şanlı 30 Ağustos Zafer Bayramınız Kutlu Olsun.
* Bu mutlu günde, zaferi bize yaşatan Atatürk ve silah arkadaşları ile kahraman Türk Ordusu'na şükran ve minnetlerimizi sunarken, ulusumuza da Zafer Bayramı kutlu olsun…
* Bu zafer, vatan toprağı işgal altında bulunan bir milletin, yokluklara, rağmen azimle, inançla ve kararlılıkla toprağını nasıl müdafaa edebileceğini, büyük bedeller ödeyerek de olsa yedi düvele göstermiştir. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
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30 Ağustos Zafer Bayramı Türkiye Mustafa Kemal Atatürk

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