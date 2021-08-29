30 Ağustos tebrik kartları! İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları resimli!

30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleşen Büyük Taarruz başarıyla sona erdi. Büyük Taarruz'un ardından işgalci kuvvetler geri püskürtüldü. Yarın, her sene saygı ile anılan 30 Ağustos'un 99. yılı. İşte 30 Ağustos resimli mesajlar ve 30 Ağustos tebrik kartları!

İŞTE 30 AĞUSTOS TEBRİK KARTLARI!

* Tuna Nehri'nin serin kıyılarında aldığı abdestin namazını, Afrika'nın kızgın çöllerinde eda eden bir milletin çocukları olarak 30 Ağustos zafer bayramınızı kutlarım

* Büyük Türk milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını ve ülkemizin koruyucusu Ordumuzun Türk Silahlı Kuvvetler Günü'nü yürekten kutlarım.

* Süngülerle, silahlarla ve kanla kazandığımız askeri zaferlerden sonra, kültür, bilim, fen ve ekonomi alanlarında da zaferler kazanmaya devam edeceğiz. Şanlı 30 Ağustos Zafer Bayramınız Kutlu Olsun.

* Bu mutlu günde, zaferi bize yaşatan Atatürk ve silah arkadaşları ile kahraman Türk Ordusu'na şükran ve minnetlerimizi sunarken, ulusumuza da Zafer Bayramı kutlu olsun…