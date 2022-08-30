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30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları 2022! 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları ve resimli Atatürk sözleri

30.08.2022 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları; Atatürk resimli, kısa - uzun seçenekleriyle internette araştırılıyor. Atatürk komutasındaki ordunun zaferiyle sonuçlanan Büyük Taarruz ile Başkomutanlık Meydan Muharebesi Türk milleti için önemlidir. Biz de WhatsApp, Instagram, Twitter ve Facebook gibi platformlardan paylaşabileceğiniz 30 Ağustos mesajları ve resimli Atatürk sözlerini sizler için derledik. İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları...

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları, vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Bu özel gün 1922 yılında Dumlupınar'da Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için kutlanmaktadır. WhatsApp, Facebook, Instagram ve Twitter'dan paylaşabileceğiniz 30 Ağustos mesajları ve resimli Atatürk sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları...

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLAMA MESAJLARI

Milletçe sahip olduğumuz vatan sevgisi ve hürriyet aşkı, dün olduğu gibi bugün de Mehmetçiğimizin kahramanlık ve cesaretinde vücut bulmaktadır. Cumhuriyetimizin temellerinde yer alan bu yüksek ruh ve şuur her an, her saniye canlı kalacak, yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir.
Bu mutlu günde, zaferi bize yaşatan Atatürk ve silah arkadaşları ile kahraman Türk Ordusu'na şükran ve minnetlerimizi sunarken, ulusumuza da Zafer Bayramı kutlu olsun dileklerimi iletiyorum...
Ulusumuzun milli mücadele sürecindeki en büyük adımı olan Büyük Taarruz Zaferinin 90. yıl dönümünde, Mustafa Kemal Atatürk ve yüce ordumuzun elde ettiği zaferi bir kez daha gururla kutlar, vatanı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha saygıyla anıyoruz.
Zaferimizin büyük önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyor, halkımızın bu büyük bayramını yürekten kutluyorum.
30 Ağustos zaferi, tarih arasında bir millet tarafından tamamen benimsenen bir fikrin ne kadar kadir ve ne kadar muhyi bir kuvvet olduğunun en güzel misali olarak kalacaktır.
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