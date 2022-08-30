30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJLARI VE SÖZLERİ! 100. yıla özel 30 Ağustos mesajları ve özel Atatürk fotoğrafları

30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları ve sözleri günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Birçok kişi; Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal medya platformlarında ya da Telegram, WhatSapp gibi mesajlaşma uygulamalarında paylaşmak için 100. yıla özel 30 Ağustos mesajları ve özel Atatürk fotoğraflarını araştırıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları ve özel Atatürk fotoğraflarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJLARI VE SÖZLERİ!

Bu mutlu günde, zaferi bize yaşatan Atatürk ve silah arkadaşları ile kahraman Türk Ordusu'na şükran ve minnetlerimizi sunarken, ulusumuza da Zafer Bayramı kutlu olsun dileklerimi iletiyorum...

Zaferimizin büyük önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyor, halkımızın bu büyük bayramını yürekten kutluyorum.

30 Ağustos zaferi, tarih arasında bir millet tarafından tamamen benimsenen bir fikrin ne kadar kadir ve ne kadar muhyi bir kuvvet olduğunun en güzel misali olarak kalacaktır.

Milletçe sahip olduğumuz vatan sevgisi ve hürriyet aşkı, dün olduğu gibi bugün de Mehmetçiğimizin kahramanlık ve cesaretinde vücut bulmaktadır. Cumhuriyetimizin temellerinde yer alan bu yüksek ruh ve şuur her an, her saniye canlı kalacak, yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir.