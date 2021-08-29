30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? İşte 30 Ağustos'un anlam ve önemi...

Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli milli bayramları arasında bulunan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın önemi ve anlamı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. 1922 yılında kazanılmış olan muharebe ile beraber kutlanmaya başlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir?

30 AĞUSTOS'UN ÖNEMİ NEDİR?

30 Ağustos Zafer Bayramı gününün anlam ve önemi merak edilip araştırılıyor. Türkiye'de resmî tatil olarak bilinen 30 Ağustos Zafer Bayramı 2021 senesinde Pazartesi gününe gelmektedir.

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922 tarihinde Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanmış olan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her sene 30 Ağustos günü kutlanmakta olan ulusal bayramıdır.

Atatürk'ün başkomutanlığında yapılan ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiştir ve 9 Eylül 1922 tarihinde İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur.

İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil etmektedir.