HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. 30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? İşte 30 Ağustos'un anlam ve önemi...

30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? İşte 30 Ağustos'un anlam ve önemi...

29.08.2021 21:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

30 Ağustos Zafer Bayramı gününün önemi ve anlamı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Büyük Taarruz sonrasında ülke topraklarının düşman işgalinden tamamen temizlemesi ile birlikte kutlanmaya başlanan 30 Ağustos gününün önemi merak ediliyor. Peki bu sene Pazartesi gününe denk gelen 30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? İşte 30 Ağustos'un anlam ve önemi...

Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli milli bayramları arasında bulunan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın önemi ve anlamı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. 1922 yılında kazanılmış olan muharebe ile beraber kutlanmaya başlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir?

30 AĞUSTOS'UN ÖNEMİ NEDİR?

30 Ağustos Zafer Bayramı gününün anlam ve önemi merak edilip araştırılıyor. Türkiye'de resmî tatil olarak bilinen 30 Ağustos Zafer Bayramı 2021 senesinde Pazartesi gününe gelmektedir.
Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922 tarihinde Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanmış olan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her sene 30 Ağustos günü kutlanmakta olan ulusal bayramıdır.
Atatürk'ün başkomutanlığında yapılan ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiştir ve 9 Eylül 1922 tarihinde İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur.
İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil etmektedir.
İlk kez 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye'de 1926 yılından itibaren Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Zafer Bayramı Mustafa Kemal Atatürk

En Çok Okunan Haberler

12 yaşında servet sahibi oldu

12 yaşında servet sahibi oldu

14 yaşındaki çocuk ailesini katletmişti! İfadesi ortaya çıktı, çarpıcı iddia

14 yaşındaki çocuk ailesini katletmişti! İfadesi ortaya çıktı, çarpıcı iddia

Neredeyse çıplak denize girdi! Plajda sevgilisinin...

Neredeyse çıplak denize girdi! Plajda sevgilisinin...

Bir yıl önce evlenmişti! Öğretmen eşine notu olay oldu

Bir yıl önce evlenmişti! Öğretmen eşine notu olay oldu

29 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

29 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

Sinir krizi geçiren kadın taksiyi yumrukladı

Sinir krizi geçiren kadın taksiyi yumrukladı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Büyük acı! 3 gün içinde 3'ü de öldü

Büyük acı! 3 gün içinde 3'ü de öldü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Apple'ın açığını bulmuştu, servet sahibi oluyor

Apple'ın açığını bulmuştu, servet sahibi oluyor

Bu haber hiç hoşunuza gitmeyecek! Yenileri geliyor

Bu haber hiç hoşunuza gitmeyecek! Yenileri geliyor

Erdoğan, Taliban'ın Türkiye'ye teklifini açıkladı

Erdoğan, Taliban'ın Türkiye'ye teklifini açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.