30 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 30 Eylül 2021 Perşembe Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

Haftanın 3 günü Süper Loto çekilişi düzenlenmeye devam ediliyor. Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilen Süper Loto çekilişi noter eşliğinde gerçekleşiyor. Milli Piyango TV üzerinden de canlı olarak yayınlanan Süper Loto'da bugünün sonuçları açıklandı. İşte 30 Eylül Süper Loto çekilişi sonuçları...

30 EYLÜL PERŞEMBE SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'nun bu akşam ikinci çekilişi düzenlendi.

Daha önce Salı gününde gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30 itibariyle başladı.

Canlı yayınla Milli Piyango TV’nin resmi internet sitesi ve Youtube kanalları üzerinden de yayınlanacak olan çekilişte 30 Eylül için yani bu akşam 33.250.842,54 TL kazanan kişi olmadı ve miktar devretti. 10 kişi ise 38.445,05 TL kazandı.

Yapılan son çekilişte şanslı numaralar 15,26,27,37,51,58 olmuştu. Bu akşamın şanslı numaraları ise Milli Piyango İdaresinin resmi sitesi olan “millipiyangoonline.com” adresi üzerinden ilan edildi. Kazanan numaralar 8,10,28,39,49,60 oldu.