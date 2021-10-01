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30 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 30 Eylül 2021 Perşembe Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

01.10.2021 00:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Piyango ve Şisal iş birliği ile beraber Süper Loto çekilişi gerçekleştirilmeye devam ediliyor. Şans oyunu severler tarafından Süper Loto çekiliş sonuçları ilgiyle takip ediliyor. Noter eşliğinde yapılan çekilişler, Milli Piyango TV üzerinden de canlı olarak yayınlanıyor. Süper Loto'da son olarak 31.451.262,79 TL değerinde ikramiye 6 bilen olmayınca devretmişti. Peki 30 Eylül 2021 Perşembe Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte 30 Eylül Süper Loto sonuçları...

Haftanın 3 günü Süper Loto çekilişi düzenlenmeye devam ediliyor. Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilen Süper Loto çekilişi noter eşliğinde gerçekleşiyor. Milli Piyango TV üzerinden de canlı olarak yayınlanan Süper Loto'da bugünün sonuçları açıklandı. İşte 30 Eylül Süper Loto çekilişi sonuçları...

30 EYLÜL PERŞEMBE SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'nun bu akşam ikinci çekilişi düzenlendi.
Daha önce Salı gününde gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30 itibariyle başladı.
Canlı yayınla Milli Piyango TV’nin resmi internet sitesi ve Youtube kanalları üzerinden de yayınlanacak olan çekilişte 30 Eylül için yani bu akşam 33.250.842,54 TL kazanan kişi olmadı ve miktar devretti. 10 kişi ise 38.445,05 TL kazandı.
Yapılan son çekilişte şanslı numaralar 15,26,27,37,51,58 olmuştu. Bu akşamın şanslı numaraları ise Milli Piyango İdaresinin resmi sitesi olan “millipiyangoonline.com” adresi üzerinden ilan edildi. Kazanan numaralar 8,10,28,39,49,60 oldu.

MİLLİ PİYANGO SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MİLLİ PİYANGO SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.
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Milli Piyango

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