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30 Temmuz 2021 Cuma koronavirüs tablosu belli oldu mu? Bugün vaka sayısı kaç oldu?

30.07.2021 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vaka sayısı, test sayısı, iyileşen sayısı ve vefat sayısının yer aldığı bilgiler, tablo halinde Sağlık Bakanlığı tarafından günbegün paylaşılıyor. Geçtiğimiz gün vaka sayısı 22 bin 161 olarak açıklanmıştı. Vaka sayısının yükseliş gösterdiği son günlerde, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vatandaşları aşı ve hijyen konusunda sık sık uyardı.

Vaka sayısında görülen yükseliş sürüyor. Kurban Bayramı öncesi 5 bin civarında açıklanan vaka sayısı bayram sonrasında 22 bine kadar yükseldi. 30 Temmuz 2021 Cuma vaka sayısı araştırılıyor. Geçtiğimiz gün açıklanan koronavirüs tablosunda vaka sayısının 22 bin 161 olduğu bilgisi yer almıştı.

30 Temmuz koronavirüs tablosu

Geçtiğimiz gün açıklanan koronavirüs tablosunda test sayısının 261 bin 198, vaka sayısının 22 bin 161 olduğu bilgisi yer aldı.
Aynı zamanda dün vefat sayısı 60, iyileşen sayısı ise 5 bin 463 oldu.
Türkiye'de yapılan toplam doz 72 milyon 460 bin 395 oldu. 1.doz uygulanan kişi sayısı 40 milyon 819 bin 152, 2.doz uygulanan kişi sayısı ise 26 milyon 819 bin 682 oldu.
Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Bakan Koca, geçtiğimiz gün 1 milyon 405 bin 579 doz aşı uygulandığını söyledi.
30 Temmuz 2021 Cuma koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Tablo açıklandığında bilgiler haberimizde yer alacak.
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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

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