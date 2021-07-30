30 Temmuz 2021 Cuma koronavirüs tablosu belli oldu mu? Bugün vaka sayısı kaç oldu?

Vaka sayısında görülen yükseliş sürüyor. Kurban Bayramı öncesi 5 bin civarında açıklanan vaka sayısı bayram sonrasında 22 bine kadar yükseldi. 30 Temmuz 2021 Cuma vaka sayısı araştırılıyor. Geçtiğimiz gün açıklanan koronavirüs tablosunda vaka sayısının 22 bin 161 olduğu bilgisi yer almıştı.

30 Temmuz koronavirüs tablosu

Geçtiğimiz gün açıklanan koronavirüs tablosunda test sayısının 261 bin 198, vaka sayısının 22 bin 161 olduğu bilgisi yer aldı.

Aynı zamanda dün vefat sayısı 60, iyileşen sayısı ise 5 bin 463 oldu.

Türkiye'de yapılan toplam doz 72 milyon 460 bin 395 oldu. 1.doz uygulanan kişi sayısı 40 milyon 819 bin 152, 2.doz uygulanan kişi sayısı ise 26 milyon 819 bin 682 oldu.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Bakan Koca, geçtiğimiz gün 1 milyon 405 bin 579 doz aşı uygulandığını söyledi.