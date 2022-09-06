33 yıllık doktorun tekne tutkusu... İşten sonra yaptığı şeyle stresini atıyor

Adana Şehir Hastanesinde çalışan 33 yıllık doktor Ahmet İhsan Mutlu, işten arta kalan zamanlarında atölyesinde ahşap tekneler yapıyor. Ordu'da dünyaya gelen ve deniz sevdası hiç bitmeyen Mutlu, aynı zamanda iş stresini de bu yolla atıyor. Daha önce birden fazla tekne yapan Mutlu şu anda 14 metrelik bir tekne üzerinde çalışıyor. Hayali ise emekliliğinde, kendi yaptığı tekneyle dünyayı gezmek...