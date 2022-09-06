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33 yıllık doktorun tekne tutkusu... İşten sonra yaptığı şeyle stresini atıyor

06.09.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da yaşayan ve 33 yıldır doktorluk yapan Ahmet İhsan Mutlu, işten arta kalan zamanlarını tekne yaparak geçiriyor. Doğduğu topraklardan gelen deniz sevdasını, atölyesinde ahşap tekne yaparak devam ettiren Mutlu, aynı zamanda işinden doğan stresi de bu yolla atıyor. Şu günlerde 14 metrelik bir tekne yapımıyla uğraşan Dr. Mutlu'nun hayali, emekliliğinde dünyayı gezmek...

Adana Şehir Hastanesinde çalışan 33 yıllık doktor Ahmet İhsan Mutlu, işten arta kalan zamanlarında atölyesinde ahşap tekneler yapıyor. Ordu'da dünyaya gelen ve deniz sevdası hiç bitmeyen Mutlu, aynı zamanda iş stresini de bu yolla atıyor. Daha önce birden fazla tekne yapan Mutlu şu anda 14 metrelik bir tekne üzerinde çalışıyor. Hayali ise emekliliğinde, kendi yaptığı tekneyle dünyayı gezmek...

33 YILLIK DOKTOR, İŞ STRESİNİ BÖYLE ATIYOR

Ordu'nun Ünye ilçesinde dünyaya gelen Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Ahmet İhsan Mutlu’nun (62), deniz tutkusu çocukken başladı. 1982'de Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan Ahmet İhsan Mutlu, 6 yıllık öğrenimin ardından genel cerrahi alanında uzmanlık yaparak 1989 yılında mesleğe başladı.
Adana'da yaşamaya karar veren Uzm. Dr. Mutlu, sayısız ameliyata girerek hastalarının iyileşmesini sağladı. Karadeniz kıyısında başlayan deniz aşkı, Adana'da da devam eden Uzm. Dr. Mutlu, tekne yapımına merak sardı.
İlk teknesini 1995 yılında bir arkadaşının fabrikasının bahçesinde, 5 metre 60 santimetre boyunda yapan Mutlu, tekneyi Seyhan Baraj Gölü'ne indirdi. Dr. Mutlu, hafta sonları tüm gün ve hafta içi mesai çıkışında soluğu tersanesinde alarak 7 yılda 13 metre 30 santimetre boyunda Bruce Robers'ın çizdiği, tekneyi yaparak Karataş'ta suya indirdi.
Bu tekne, Karataş'ta bir kazaya karıştı. Talihsiz günler yaşayan Dr. Mutlu, stresini atabilmek için İsveç'in milli teknesi Nordich Folkbot’u, ahşap gövdeli yapmaya başladı.
Mutlu, ‘My Life 1’ adını verdiği 3'üncü teknesini sadece 1,5 yılda tamamlayarak Mersin'de suya indirdi. Ancak Dr. Mutlu, masrafının yüksek olması nedeniyle bu tekneyi 2015'te satmak zorunda kaldı.
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Anahtar Kelimeler:
Doktor Adana tekne
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