4 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu belli oldu mu? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu öğrenme

Milli Piyango yetkilileri ve noter huzurunda gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişi Milli Piyango TV (MP TV) üzerinden canlı olarak takip edilebiliyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişi her hafta gerçekleştiriliyor. İşte Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu öğrenme ekranı...

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.