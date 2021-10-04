4 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu belli oldu mu? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu öğrenme

Milli Piyango yetkilileri ve noter huzurunda gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişi Milli Piyango TV (MP TV) üzerinden canlı olarak takip edilebiliyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişi her hafta gerçekleştiriliyor. İşte Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu öğrenme ekranı...
ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA
Her hafta gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişi 21.30'da başlıyor.
4 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.
Çılgın Sayısal Loto "https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle" adresinden canlı olarak izlenebilir.
Söz konusu çekilişin sonuçlarına "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari" adresinden ulaşabilirsiniz.
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Milli Piyango tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.