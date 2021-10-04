4 Ekim Hayvanları Koruma Günü mesajları ve sözleri! En anlamlı Hayvanları Koruma Günü mesajları...

Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü. Bu özel gün dolayısıyla hayvan hakları ve hayvanları koruma amaçlı güzel söz paylaşmak isteyenler araştırmaya koyuldu.

Bütün dünyada kutlanan bir gün olan 4 Ekim hayvanları koruma günü ilk olarak 1931 yılında Floransa'da kabul edilmiştir. Bu özel gün hayvan haklarının önemini, onları korumayı amaç edinmiştir. İşte 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü mesajları ve sözleri...

4 EKİM HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ...

Bugün değil her gün onlara sahip çıkalım! 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun. Bir gün değil her gün sevmek ve korumak yaşama hakkına saygı duymamız lazım. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.

Yerdekilere merhamet etmeyene, göktekiler merhamet etmez ” Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun Çocuklarımızı hayvan sevgisiyle büyütelim ki o sevgi tüm dünyayı güzelleştirsin

Onları sevdiğimiz kadar yaşama haklarına da saygı duyuyoruz. Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun Korumak yetmiyor, sevin. Hayvanları Koruma ve Sevme Günü kutlu olsun. Bize emanet olan hayvan dostlarımız için kapımızın önüne bir kap yemek ve su koymayı unutmayalım.4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.

Canlı hayvana işkence, eziyet edene lanet olsun. -Hz. Muhammed Hayvanları Koruma Günü sözleri - mesajları | Hayvanları Koruma Günü ne zaman, bugün mü