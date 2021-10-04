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4 Ekim Hayvanları Koruma Günü mesajları ve sözleri! En anlamlı Hayvanları Koruma Günü mesajları...

04.10.2021 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde bugüne özel sözler ve mesajlar merak ediliyor. Tıpkı insanlar gibi bu dünyanın bir sahibi olan ve çeşitli haklara sahip olan hayvanların haklarına her daim sahip çıkmalıyız. Bugün için sosyal medyada ve çeşitli yerlerde paylaşılmak üzere anlamlı sözler araştırılıyor. İşte 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü mesajları ve sözleri...

Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü. Bu özel gün dolayısıyla hayvan hakları ve hayvanları koruma amaçlı güzel söz paylaşmak isteyenler araştırmaya koyuldu.
Bütün dünyada kutlanan bir gün olan 4 Ekim hayvanları koruma günü ilk olarak 1931 yılında Floransa'da kabul edilmiştir. Bu özel gün hayvan haklarının önemini, onları korumayı amaç edinmiştir. İşte 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü mesajları ve sözleri...

4 EKİM HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ...

Bugün değil her gün onlara sahip çıkalım! 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun. Bir gün değil her gün sevmek ve korumak yaşama hakkına saygı duymamız lazım. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.
Yerdekilere merhamet etmeyene, göktekiler merhamet etmez ” Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun Çocuklarımızı hayvan sevgisiyle büyütelim ki o sevgi tüm dünyayı güzelleştirsin
Onları sevdiğimiz kadar yaşama haklarına da saygı duyuyoruz. Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun Korumak yetmiyor, sevin. Hayvanları Koruma ve Sevme Günü kutlu olsun. Bize emanet olan hayvan dostlarımız için kapımızın önüne bir kap yemek ve su koymayı unutmayalım.4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.
Canlı hayvana işkence, eziyet edene lanet olsun. -Hz. Muhammed Hayvanları Koruma Günü sözleri - mesajları | Hayvanları Koruma Günü ne zaman, bugün mü
Hayvanların doğal yaşam alanlarını yakarak, yıkarak yada kirleterek bozmadığımız, suni müdahalelerle doğal dengeyi bozmadığımız, tüm canlılarla uyum içinde yaşadığımız bir dünya hayaliyle 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.
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