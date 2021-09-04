4 Eylül 2021 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama

Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto çekilişi Milli Piyango TV (MP TV) üzerinden izleniyor. Çekilişin sonucu birkaç dakika içerisinde belli oluyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişi canlı izleme linkine ve Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama linki haberimizde yer alıyor. İşte ayrıntılar...
ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA LİNKİ
Canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam 21.30'da başlayacak.
Çekilişin sonucu, çekilişin başlamasının ardından birkaç dakika içerisinde belli olacak.
Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonucu henüz açıklanmadı. Sonuçlar belli olduğunda haberimiz güncellenecek.
Çekiliş sonucuna "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari" linki üzerinden ulaşabilirsiniz.
MİLLİ PİYANGO TV CANLI İZLEME LİNKİ
Çekilişi MP TV üzerinden 21.30'da canlı olarak izlemek için "https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle" adresine gidiniz.