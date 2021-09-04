4 Eylül 2021 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama

Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto çekilişi Milli Piyango TV (MP TV) üzerinden izleniyor. Çekilişin sonucu birkaç dakika içerisinde belli oluyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişi canlı izleme linkine ve Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama linki haberimizde yer alıyor. İşte ayrıntılar...