4 Eylül MasterChef yedek kadro kazananı kim oldu? MasterChef ana kadroya hangi yarışmacı girdi?

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini üstlendiği MasterChef, bu sezonda da seyirciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Reyting sıralamalarında en üstte yer alan popüler yarışma programı MasterChef'in 4 Eylül akşamında yayınlanan bölümünde, yedek yarışmacılar ana kadroya girebilmek için kendileriyle yarıştı. İşte detaylar...

MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef'te rekabet sürüyor. Ana kadro yarışmacıları takım olarak birbirlerine yenilmemek, ardından dokunulmazlığı alıp haftayı garantilemek için ter dökerken, yedek kadro ise ana kadroya dahil olmayı hedefliyor.

MasterChef'in 4 Eylül yayınlanan yeni bölümünde tabağı ile bir üst kadroya geçen yarışmacılar Rabia Nur, Samet Hakyemez, Melis Di Gennaro, Araz Aknam, Azize Polat ve Pelin Zaman oldu.

Üst turda şefler yarışmacılardan, tarçın kullanarak tabak hazırlamalarını istedi. Kullanım açısından riskli olan ve ölçüsüne dikkat edilmesi gereken bir ürün olan tarçını en iyi şekilde kullanan bir yedek kadro yarışmacısı, ana kadroya geçiş yaptı.

Gecenin en zayıf tabağı Samet'in olurken son ikiye kalan isimler ise Rabia ve Azize oldu. MasterChef'in ana kadrosuna giren yarışmacı ise Azize Polat oldu.