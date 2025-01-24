4 saat içinde tedaviye başlanmazsa ölümle sonuçlanabiliyor! Mevsimsel hastalıkların en ağırı buymuş! Griple karıştırmayın

'ÖKSÜRÜK VE NEFES DARLIĞI EN ÖNEMLİ BELİRTİLERİ'

Zatürre tanısında en önemli belirtilerin nefes darlığı ve öksürük olduğunu ifade eden Özlü, "Şikayetleriniz tedaviyle ya da tedavisiz olarak ilk birkaç gün içinde azaldıktan sonra tekrar ikinci bir atak yaşanıyorsa; ateşlenme ve şikayetlerde artış oluyorsa bu da zatürrenin eklendiğini gösterebilir. Nefes darlığı çok önemli bir belirti. Özellikle nefes alıp vermekte zorlanıyorsanız, özellikle bebeklerde ve yaşlılarda solunum sayısının dakikada 24'ün üzerine çıkması, nefes alıp verirken hırıltı olması, bebeklerde burun kanatlarının solunuma eşlik etmesi, nabız sayısının dakikada 120'nin üzerine çıkması gibi durumlar zatürre olasılığını güçlendirir.