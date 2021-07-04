4 Temmuz 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? Günlük vaka sayıları kaç oldu?

4 Temmuz 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? Günlük vaka sayıları kaç oldu? sorularının yanıtı araştırılıyor. Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından gün gün paylaşılıyor. Geçtiğimiz gün 4.537 vakanın tespit edildiği duyurulmuştu. Peki vaka sayısı bugün kaç oldu? İşte ayrıntılar...

4 temmuz korona tablosu

Geçtiğimiz güne ilişkin açıklanan verilere bakıldığında test sayısının 218 bin 924, hasta sayısının ise 478 olduğu öğrenildi. En çok merak edilen vaka sayısının ise 4 bin 537 olduğu açıklandı.

Öte yandan vefat sayısı 45, iyileşen kişi sayısının ise 4 bin 913 olduğu bilgisi, yayımlanan tablo ile paylaşıldı.

TÜRKİYE'DE AŞILAMA Aşılama sürecinin hızla devam ettiği şu dönemlerde Bakan Koca, aşıda yaş sınırının 18'e indirildiğini açıklamıştı. Öte yandan Bakan Koca, gün içerisinde yapılan aşı miktarının 1 milyonu geçtiğini ifade etmişti.

Yapılan toplam aşı sayısı 52 milyon 584 bin 922 oldu. 1.doz uygulanan kişi sayısı 35 milyon 873 bin 470 iken 2.doz uygulanan kişi sayısı ise 15 milyon 653 bin 241oldu.