4 Temmuz son depremler | AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberlerini paylaşmaya devam ediyor. İkamet ettikleri adreslerinde ufacık bir sarsıntı hisseden vatandaşlar ise Türkiye'nin en büyük iki kanalı olan Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde yayınlanan son depremler listesini gözden geçiriyor. Peki 4 Temmuz'da deprem oldu mu, nerede? İşte 4 Temmuz Cumartesi AFAD ve Kandilli son depremlerin verileri...

4 Temmuz son depremler ve şiddetleri

Ülkemizin fay hatları üzerindeki konumlanması ve dört bir yanının denizlerle çevrili olması gibi etkenler sonucu sık sık depremler meydana gelmeye devam ediyor.

4 TEMMUZ SON DEPREMLER LİSTESİ Küçük sarsıntılar ile meydana gelen depremlerin şiddeti, derinliği ve meydana geldiği şehre AFAD ve Kandilli Rasathanesinin son depremler listesinde ayrıntılı şekilde verilmeye devam ediyor.

ŞİDDETİ 2'Yİ GEÇEN YALNIZCA BİR DEPREM OLDU Türkiye'de 4 Temmuz tarihine ilişkin çok şiddetli bir deprem yaşanmazken yalnızca Sivas'ın İmranlı ilçesinde meydana gelen depremin şiddeti 2'yi geçti.

AKDENİZ VE EGE KIYILARIN KÜÇÜK SARSINTILAR DEVAM EDİYOR Genellikle Akdeniz ve Ege denizinde gerçekleşen depremler ise çevre şehirlerini etkileye devam ediyor.