4 yaşındaki çocuk sokakta oynuyordu... Korkunç son! Aile hastanede sinir krizi geçirdi "Ezdiğimi fark etmedim"

Yenidoğan Mahalle Muhtarı Ergün Mencik konu ile ilgili "Sokakların darlığından ve kasis olmamasından dolayı bu işler kaçınılmaz oluyor. Bu sokaklar dar ve araçların çokça kullandığı bir sokak. Ben buranın muhtarıyım ne yazık ki buraya biri öldükten sonra bir şey yapmanın anlamı yok” dedi. (İHA)