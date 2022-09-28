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  4. 4 yaşındaki çocuk sokakta oynuyordu... Korkunç son! Aile hastanede sinir krizi geçirdi "Ezdiğimi fark etmedim"

4 yaşındaki çocuk sokakta oynuyordu... Korkunç son! Aile hastanede sinir krizi geçirdi "Ezdiğimi fark etmedim"

28.09.2022 22:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Yabancı uyruklu 4 yaşındaki çocuk sokakta oynarken araç çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Acı haberi hastanede alan aile sinir krizi geçirdi. Çocuğa çarptıktan sonra kaçan şahıs ise evinde yakalandı. Şahıs ifadesinde "Fark etmedim, o yüzden devam ettim" dedi.

Korkunç kaza, saat 17.15 sıralarında İzmit ilçesi Yenidoğan Mahallesi Mürsel Paşa Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta oyun oynayan yabancı uyruklu Hattap Yusuf Hamet'e (4), H.A. idaresindeki araç çarptı. 4 yaşındaki Hattap Yusuf ağır yaralanırken sürücü ise olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ÇOCUĞU EZİP ÖLÜMÜNE SEBEP OLAN ŞAHIS EVİNDE YAKALANDI

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

AİLESİ HASTANEDE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

AİLESİ HASTANEDE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Acı haberle yıkılan aile, hastanede sinir krizi geçirdi.

"EZDİĞİMİ FARK ETMEDİM, O YÜZDEN DEVAM ETTİM"

"EZDİĞİMİ FARK ETMEDİM, O YÜZDEN DEVAM ETTİM"
Çalışmalar sonucunda sürücü H.A.(67) evinde yakalanarak gözaltına alındı. Karakolda verdiği ifadesinde birini ezdiğini fark etmediğini bu yüzden devam edip gittiğini söylediği öğrenildi.
Yenidoğan Mahalle Muhtarı Ergün Mencik konu ile ilgili "Sokakların darlığından ve kasis olmamasından dolayı bu işler kaçınılmaz oluyor. Bu sokaklar dar ve araçların çokça kullandığı bir sokak. Ben buranın muhtarıyım ne yazık ki buraya biri öldükten sonra bir şey yapmanın anlamı yok” dedi. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli İzmit
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