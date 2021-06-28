4 yıllık üniversite başarı sıralamaları ve taban puanlar! İşte sözel, sayısal ve eşit ağırlık bölümleri...

4 yıllık üniversite başarı sıralamaları ve taban puanlar araştırılıyor. 2020 yılının taban ve tavan puanlarına, hangi üniversitenin hangi bölüme kaç puan aralığında öğrenci kabul ettiğine, hangi bölümlerin hangi alandan öğrenci kabul ettiğine https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2020/YKS/tablo4_26082020.pdf adresinden bakabilirsiniz. İşte ayrıntılar...
4 yıllık üniversiteler ve taban puanları
AYT, TYT ve YDT'yi kapsayan YKS sınavları 26 ve 27 Haziran tarihlerinde gerçekleşti. Dönem boyunca sınava hazırlanan öğrenciler 26 Haziran'da TYT, 27 Haziran'da AYT ve YDT'ye girdi.
Sınavın hemen ardından öğrenciler 4 yıllık üniversite bölümlerini araştırmaya koyuldu. Ancak 2021 yılına ait 4 yıllık üniversite bölümleri tavan, taban puanları henüz açıklanmadı.
https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2020/YKS/tablo4_26082020.pdf adresinde yer alan 2020 taban ve tavan puanlarına bakarak karşılaştırma yapılabilir.
YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
YKS sınav sonuçlarının 4 Ağustos 2021'de öğrencilerin erişimine açılacağı ifade edildi.
YKS KİTAPÇIĞI YAYINLANDI MI?
YKS soru ve cevaplarının yer aldığı kitapçığın, YKS sınavlarından sonra yayınlanacağı ifade edilmişti. Geçtiğimiz gün (27 Haziran) YKS'nin 2. ve 3. oturumu gerçekleşti.
Okuyucu Yorumları 0 yorum