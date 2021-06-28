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4 yıllık üniversite başarı sıralamaları ve taban puanlar! İşte sözel, sayısal ve eşit ağırlık bölümleri...

28.06.2021 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS sınavlarının geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşmesinin ardından sınava giren yüz binlerce öğrenci, üniversiteleri daha şimdiden araştırmaya koyuldu bile. Sınav sonuçları henüz açıklanmadı ancak öğrenciler 4 yıllık üniversite başarı sıralamaları ve taban puanları merak ediyor. İşte sözel, sayısal ve eşit ağırlık bölümleri...

4 yıllık üniversite başarı sıralamaları ve taban puanlar araştırılıyor. 2020 yılının taban ve tavan puanlarına, hangi üniversitenin hangi bölüme kaç puan aralığında öğrenci kabul ettiğine, hangi bölümlerin hangi alandan öğrenci kabul ettiğine https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2020/YKS/tablo4_26082020.pdf adresinden bakabilirsiniz. İşte ayrıntılar...

4 yıllık üniversiteler ve taban puanları

AYT, TYT ve YDT'yi kapsayan YKS sınavları 26 ve 27 Haziran tarihlerinde gerçekleşti. Dönem boyunca sınava hazırlanan öğrenciler 26 Haziran'da TYT, 27 Haziran'da AYT ve YDT'ye girdi.
Sınavın hemen ardından öğrenciler 4 yıllık üniversite bölümlerini araştırmaya koyuldu. Ancak 2021 yılına ait 4 yıllık üniversite bölümleri tavan, taban puanları henüz açıklanmadı.
https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2020/YKS/tablo4_26082020.pdf adresinde yer alan 2020 taban ve tavan puanlarına bakarak karşılaştırma yapılabilir.

YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
YKS sınav sonuçlarının 4 Ağustos 2021'de öğrencilerin erişimine açılacağı ifade edildi.

YKS KİTAPÇIĞI YAYINLANDI MI?

YKS KİTAPÇIĞI YAYINLANDI MI?
YKS soru ve cevaplarının yer aldığı kitapçığın, YKS sınavlarından sonra yayınlanacağı ifade edilmişti. Geçtiğimiz gün (27 Haziran) YKS'nin 2. ve 3. oturumu gerçekleşti.
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sınav YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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