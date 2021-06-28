4 yıllık üniversite başarı sıralamaları ve taban puanlar! İşte sözel, sayısal ve eşit ağırlık bölümleri...

4 yıllık üniversite başarı sıralamaları ve taban puanlar araştırılıyor. 2020 yılının taban ve tavan puanlarına, hangi üniversitenin hangi bölüme kaç puan aralığında öğrenci kabul ettiğine, hangi bölümlerin hangi alandan öğrenci kabul ettiğine https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2020/YKS/tablo4_26082020.pdf adresinden bakabilirsiniz. İşte ayrıntılar...