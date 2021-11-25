40 yıl sonra Avrupa'dan memleketine döndü, ilk iş olarak aronya bahçesi kurdu! Faydaları saymakla bitmiyor

Zonguldak’ın Devrek İlçesinde yaşayan gurbetçi İsmail Sarı adlı vatandaş 40 yıl Almanya’dan işçilik yapıp emekli olduktan sonra memleketine dönerek ilçenin Karasu mevkiinde 1500 tane aronya dikimi ile meyve bahçesi kurdu. Almanya’dan emekli olan ve memleketine dönerek aronya bahçesi kurduğunu ifade eden Sarı, ”Gurbetten döndükten sonra bir şeylerle meşgul olmak istedim ve yaptığım araştırmalar neticesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Verim ile irtibata geçerek kendisinden destek istedim ve kendisinden de gereken destekleri alarak aronya bahçesini kurdum” diye konuştu.

"KOOPERATİF OLUŞTURARAK ZİNCİR MARKET RAFLARINDA YERİMİZİ ALMAYI HEDEFLİYORUZ"

İstanbul’da yaşayan ve memleketine dönerek Aronya bahçesini kuran Yunus Emre Topal isimli vatandaş ise ”Kendim Yalova’da peyzaj üzerine okudum ve buradan mezun oldum. Uzun süre İstanbul’da çalıştıktan sonra memleketime dönerek tıbbi aromatik bitkiler yetiştirmeye karar verdim. Bununla ilgili Devrek Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ile irtibata geçerek kendileri ile bilgi alışverişinde bulundum. Konu ile bana her türlü desteği sağlayan yetkililer Tarım Bakanlığının” Yenillikleri yaygınlaştırılması projesi kapsamında 375 adet aronya fidanlarını hibe kapsamında teminini gerçekleştirerek bahçemizi oluşturduk. Bölgemiz aronya bitkisinin yetişmesi açısından gayet elverişli bir bölge bizim bu bahçeleri kurmamızın asıl amacı ileride kooperatif oluşturarak yurdun dört bir tarafının yanı sıra zincir marketlerin raflarında da yerimizi alarak ilçe ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.