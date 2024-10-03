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  4. 44 gün önce kaybolan Narin'in katili neden bulunamadı? Uzman isim çarpıcı detaya dikkat çekti: Yanlış yapıldı

44 gün önce kaybolan Narin'in katili neden bulunamadı? Uzman isim çarpıcı detaya dikkat çekti: Yanlış yapıldı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
03.10.2024 08:14
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21 Ağustos'ta kayboldu, 8 Eylül'de cansız bedeni bir derede çuval içinde bulundu ancak katili hala bulunamadı. Narin Güran soruşturmasında cevaplanması gerekenler onlarca soru 44 gün geçmesine rağmen hala yanıt bulamadı. Peki soruşturmada yapılan yanlış ne? Eski Emniyet Müdürü Osman Öztürk dikkat çeken o detaya işaret etti.

Diyarbakır’a bağlı Tavşantepe Mahallesi Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma 44’üncü gününde sürüyor. Katil ya da katillerin kim olduğu henüz ortaya çıkmadı.

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"KÖY HALKI VE AKRABALARI EKİPLERİ YANLIŞ YÖNLENDİRDİ"

Soruşturma sürerken, eski Emniyet Müdürü Osman Öztürk, Cumhuriyet'e Narin cinayetiyle ilgili analiz yaptı. Öztürk, “Nasıl oldu da 80 haneli bir köy organize bir suskunluk içine girdi? Bu olay bir köyde, feodal bir yapıda, inançsal, kültürel, aşiretsel, cemaatsel ve töresel bir toplulukta bir cinayet olayında büyük bir organizasyonun olduğu büyük bir olay olarak soruşturma tarihindeki yerini almıştır ve alacaktır.

Jandarma yetkililerinin olayı aydınlatmak için sarfettikleri tüm iyi niyetli çalışmalara karşın köy halkı ve akraba çevresi sürekli yanlış bilgi ve yönlendirmelerle çocuğun bulunmasını ve olayın aydınlatılmasını engellemişlerdir” dedi.

ARAMA ÇALIŞMALARINDAN YAPILAN YANLIŞ NE?

ARAMA ÇALIŞMALARINDAN YAPILAN YANLIŞ NE?

“Analiz etmemiz gereken, arama ve kolluk çalışmalarının adli sürecin soruşturma usul ve tekniklerine, hukuk ölçütlerine uygun yapılıp yapılmadığıdır” diyen Öztürk, “Kaybolma olayı araştırması ve arama çalışmaları medya önünde ve çok kalabalık köylü ve görevli gruplarıyla yapıldı. Bu yanlıştı. Çünkü çok sayıda insanın oluşu, köye gelişi, kalışı, arazide oluşu tüm delilleri yok edebilir ya da onların bıraktığı iz ve emareler delil araştırmasını ve tüm gerçeği değiştirebilirdi.

Bir köy düşünün orada duruyor ama evler, araçlar, dereler, dikkatle incelenemiyor. Köy halkı ve özellikle olayın şüphelileri baştan sona kadar soruşturmanın içinde, her anında kollukla hareket ediyor, bu gizliliği ve olay kapsamını tehlikeye düşürebilirdi, düşürdüğü anlaşılıyor” ifadelerini kullandı.

Olay yeri incelemesi ve delil toplama sürecinin dikkat ve özen gerektirdiğine dikkat çeken Öztürk sözlerini şu şekilde noktaladı:

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır soruşturma Narin Güran
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