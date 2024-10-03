44 gün önce kaybolan Narin'in katili neden bulunamadı? Uzman isim çarpıcı detaya dikkat çekti: Yanlış yapıldı

Soruşturma sürerken, eski Emniyet Müdürü Osman Öztürk, Cumhuriyet'e Narin cinayetiyle ilgili analiz yaptı. Öztürk, “Nasıl oldu da 80 haneli bir köy organize bir suskunluk içine girdi? Bu olay bir köyde, feodal bir yapıda, inançsal, kültürel, aşiretsel, cemaatsel ve töresel bir toplulukta bir cinayet olayında büyük bir organizasyonun olduğu büyük bir olay olarak soruşturma tarihindeki yerini almıştır ve alacaktır.