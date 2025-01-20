471 gün sonra Gazze'de silahlar sustu! Tüm dünyanın gözü önünde İsrail ile Hamas arasında rehine takası... Coşkuyla karşılandılar

Gazze'de tam 471 gün sonra silahlar sus, ateşkes sağlandı. İsrail ile Hamas arasında 15 Ocak'ta ilan edilen ateşkes ve esir takası anlaşması yürürlüğe girerken, dün süreç sancılı başladı. Ateşkese 1 saat kala İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Hamas'ın ilk gün serbest bırakacağı rehinelerin listesini İsrail'e iletmediğini söyledi ve bir anda 'liste' krizi tüm dünyada gündem oldu.
Netanyahu "Hamas listeyi sunmadan ateşkes yürürlüğe girmeyecek" dedi. Hamas ise ateşkese bağlı olduğunu sahadaki teknik nedenlerden listenin iletilemediğini açıkladı.
Liste beklenirken İsrail yine Gazze'yi vurdu. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.
Hamas'ın serbest bırakacağı rehinelerin ismini arabuluculara iletmesiyle, yaklaşık 3 saatlik gecikmenin ardından dün saat 12.15'te ateşkes yürürlüğe girdi.
Ardından 471 gündür Hamas'ın elinde olan 3 İsrailli kadın rehine Kızılhaç ekiplerine teslim edildi.
İsrail Kanal 12 televizyonu, üç kadın rehinenin isimlerini, Romi Gonen, Doron Steinbrecher ve Emily Damari olarak açıkladı.
İsrail ordusundan yapılan ilk açıklamada, serbest bırakılan 3 rehinenin İsrail ordusuna bağlı özel bir birim ve Şin Bet İstihbarat örgütü gücü eşliğinde İsrail'e götürüldüğü belirtildi.
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