471 gün sonra Gazze'de silahlar sustu! Tüm dünyanın gözü önünde İsrail ile Hamas arasında rehine takası... Coşkuyla karşılandılar

Gazze'de tam 471 gün sonra silahlar sus, ateşkes sağlandı. İsrail ile Hamas arasında 15 Ocak'ta ilan edilen ateşkes ve esir takası anlaşması yürürlüğe girerken, dün süreç sancılı başladı. Ateşkese 1 saat kala İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Hamas'ın ilk gün serbest bırakacağı rehinelerin listesini İsrail'e iletmediğini söyledi ve bir anda 'liste' krizi tüm dünyada gündem oldu.