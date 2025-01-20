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471 gün sonra Gazze'de silahlar sustu! Tüm dünyanın gözü önünde İsrail ile Hamas arasında rehine takası... Coşkuyla karşılandılar

20.01.2025 06:58
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Gazze'de tam 471 gün ateşkes sağlandı, ilk rehine takası gerçekleşti. İsrail ve Hamas arasındaki anlaşmanın ilk şartlarından olan rehine takası dün akşam saatlerinde yapıldı. Hamas, Gazze sınırında 3 kadın rehineyi Kızılhaç yetkililerine teslim etti. İsrail ise 3 kadın rehineye karşılık 90 Filistinliyi gece saatlerinde serbest bıraktı. Serbest bırakılan Filistinli mahkumlar, Ramallah'ta coşkuyla karşılandı.

Gazze'de tam 471 gün sonra silahlar sus, ateşkes sağlandı. İsrail ile Hamas arasında 15 Ocak'ta ilan edilen ateşkes ve esir takası anlaşması yürürlüğe girerken, dün süreç sancılı başladı. Ateşkese 1 saat kala İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Hamas'ın ilk gün serbest bırakacağı rehinelerin listesini İsrail'e iletmediğini söyledi ve bir anda 'liste' krizi tüm dünyada gündem oldu.

LİSTE KRİZİ YAŞANURKEN, İSRAİL YİNE GAZZE'Yİ VURDU

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Netanyahu "Hamas listeyi sunmadan ateşkes yürürlüğe girmeyecek" dedi. Hamas ise ateşkese bağlı olduğunu sahadaki teknik nedenlerden listenin iletilemediğini açıkladı.

Liste beklenirken İsrail yine Gazze'yi vurdu. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.


Hamas'ın serbest bırakacağı rehinelerin ismini arabuluculara iletmesiyle, yaklaşık 3 saatlik gecikmenin ardından dün saat 12.15'te ateşkes yürürlüğe girdi.

HAMAS 3 İSRAİLLİ KADINI SERBEST BIRAKTI

HAMAS 3 İSRAİLLİ KADINI SERBEST BIRAKTI

Ardından 471 gündür Hamas'ın elinde olan 3 İsrailli kadın rehine Kızılhaç ekiplerine teslim edildi.

İsrail Kanal 12 televizyonu, üç kadın rehinenin isimlerini, Romi Gonen, Doron Steinbrecher ve Emily Damari olarak açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan ilk açıklamada, serbest bırakılan 3 rehinenin İsrail ordusuna bağlı özel bir birim ve Şin Bet İstihbarat örgütü gücü eşliğinde İsrail'e götürüldüğü belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
İsrail rehine Gazze Hamas ateşkes
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