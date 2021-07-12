5 Ağustos 2021 Türkiye günlük koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı? İşte 5 Ağustos günlük vaka sayısı...

Dünya üzerinde 2020 yılından bu yana etkinliğini sürdüren koronavirüs pandemisinde her gün vaka sayıları açıklanmaya devam ediyor. "5 Ağustos Türkiye günlük koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusunu araştırılmaya başlanırken, Sağlık Bakanlığı tarafından bugünün vaka sayısı açıklanacak. Geçtiğimiz gün paylaşılan tabloda 26.822 vaka tespit edilmişti. Peki 5 Ağustos 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı ve kaç vaka var?