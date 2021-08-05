5 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 5 Ağustos 2021 Perşembe Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

Süper Loto çekilişi haftanın 3 günü düzenlenmeye devam ediliyor. Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilen Süper Loto çekilişi noter eşliğinde gerçekleşiyor. Milli Piyango TV üzerinden de canlı olarak yayınlanan Süper Loto'da bugün devreden ikramiye 15.097.726 TL değerinde. Peki 5 Ağustos Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı mı?

5 Ağustos Perşembe Süper Loto çekilişi sonuçları belli oldu mu?

Haftanın 3 günü Milli Piyango İdaresi tarafından Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'nun bu akşam ikinci çekilişi düzenlenecek.

Daha önce Salı gününde gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30 itibariyle başlayacak.

Canlı yayınla Milli Piyango TV’nin resmi internet sitesi ve Youtube kanalları üzerinden de yayınlanacak olan çekilişte 5 Ağustos için yani bu akşamın devreden büyük ikramiyesi 15.097.726 lira olarak belirlendi.

Yapılan son çekilişte şanslı numaralar 7, 16 ,22 ,24 ,49 ve 56 olmuştu. Bu akşamın şanslı numaraları ise Milli Piyango İdaresinin resmi sitesi olan “millipiyangoonline.com” adresi üzerinden ilan edilecek.