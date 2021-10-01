5 bin sözleşmeli uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır? Jandarma uzman erbaş başvuru şartları neler?

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 2022 yılı için 5 bin sözleşmeli uzman erbaş alımı yapılacağı duyuruldu. Alım için istenen şartlar da merak konusu oldu. Peki 5 bin sözleşmeli uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılacak?

5 BİN SÖZLEŞMELİ UZMAN ERBAŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vatandaşlar 5 bin sözleşmeli uzman erbaş alımı hakkındaki detayları merak ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı, 2022 yılı için Sözleşmeli Jandarma Uzman Erbaş Temini Başvuru Kılavuzunu yayımladı.

Toplam 5 bin sözleşmeli personel alımı yapacak olan Komutanlık, branş dağılımı ve başvuru şartlarını da yayınladı.

BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK? Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 2022 senesi için 3 bin 901’i jandarma, 804’ü lojistik alt branşlı (mesleki nitelikli), 250'si muhabere, 12’si at bakıcısı, 23’ü bot serdümeni ve 10’u havacılık branşlarında olmak üzere toplam 5 bin sözleşmeli uzman erbaş (erkek) temin edilecek.

Sözleşmeli jandarma uzman erbaş alımı başvuruları, 1-10 Ekim 2021 tarihlerinde (saat 23.59’a kadar) yapılacabilecek.