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  4. 5 bin sözleşmeli uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır? Jandarma uzman erbaş başvuru şartları neler?

5 bin sözleşmeli uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır? Jandarma uzman erbaş başvuru şartları neler?

01.10.2021 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşlar uzman erbaş alımı hakkındaki detayları araştırmaya koyuldu. Jandarma Genel Komutanlığı, 2022 yılı için 5 bin sözleşmeli uzman erbaş alımı yapılacağını açıkladı. Peki 5 bin sözleşmeli uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır? Jandarma uzman erbaş başvuru şartları neler? İşte merak edilenler...

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 2022 yılı için 5 bin sözleşmeli uzman erbaş alımı yapılacağı duyuruldu. Alım için istenen şartlar da merak konusu oldu. Peki 5 bin sözleşmeli uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılacak?

5 BİN SÖZLEŞMELİ UZMAN ERBAŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vatandaşlar 5 bin sözleşmeli uzman erbaş alımı hakkındaki detayları merak ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı, 2022 yılı için Sözleşmeli Jandarma Uzman Erbaş Temini Başvuru Kılavuzunu yayımladı.
Toplam 5 bin sözleşmeli personel alımı yapacak olan Komutanlık, branş dağılımı ve başvuru şartlarını da yayınladı.

BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?
Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 2022 senesi için 3 bin 901’i jandarma, 804’ü lojistik alt branşlı (mesleki nitelikli), 250'si muhabere, 12’si at bakıcısı, 23’ü bot serdümeni ve 10’u havacılık branşlarında olmak üzere toplam 5 bin sözleşmeli uzman erbaş (erkek) temin edilecek.
Sözleşmeli jandarma uzman erbaş alımı başvuruları, 1-10 Ekim 2021 tarihlerinde (saat 23.59’a kadar) yapılacabilecek.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?
Başvuruda bulunacak vatandaşlar, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresine giderek, ‘‘Personel/öğrenci alım başvuruları ve sonuçları’’ kısmından başvuruda bulunabilecek.
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