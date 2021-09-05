5 Eylül 2021 Pazar Şans Topu çekiliş sonucu belli oldu mu? Şans Topu canlı izle

Şans Topu çekilişi çarşamba ve pazar günleri gerçekleşiyor. Saat 20.00'da başlayan çekiliş birkaç dakika içerisinde belli oluyor ve sonuçlar Milli Piyango'nun internet sitesinde yer alıyor.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alır. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretlenmektedir. Sevilen oyunda bir ya da birden fazla kolon da oynanabilmekte. Tek kolon ücreti de 2 TL olmaktadır.