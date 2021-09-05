5 Eylül 2021 Pazar Şans Topu çekiliş sonucu belli oldu mu? Şans Topu canlı izle

Şans Topu, şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilen çekilişler arasında yer alıyor. Şans Topu çekilişi haftanın belirli günlerinde gerçekleşiyor ve sonuçlar Milli Piyango'nun internet adresi üzerinden açıklanıyor. Canlı yayında gerçekleşen çekiliş MP TV üzerinden izleniyor. İşte Şans Topu canlı izleme linki...
ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEME LİNKİ
Şans Topu çekilişi çarşamba ve pazar günleri gerçekleşiyor. Saat 20.00'da başlayan çekiliş birkaç dakika içerisinde belli oluyor ve sonuçlar Milli Piyango'nun internet sitesinde yer alıyor.
5 Eylül Şans Topu çekilişinin sonucu henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.
Şans Topu çekiliş sonuçlarına ve diğer çekilişlerin sonuçlarına "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari" linki üzerinden ulaşabilirsiniz.
Şans Topu canlı olarak MP TV üzerinden yayınlanıyor. Çekilişi canlı izlemek için "https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle" adresine gidiniz.
ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alır. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretlenmektedir. Sevilen oyunda bir ya da birden fazla kolon da oynanabilmekte. Tek kolon ücreti de 2 TL olmaktadır.