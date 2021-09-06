5 Eylül MasterChef'te kim elendi? MasterChef 2021'e veda eden isim kim oldu?

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğindeki, ekranların sevilen ve en çok izlenen yarışmalarından biri olan MasterChef'te, bu akşam bir yarışmacı MasterChef'e veda etti. Kırmızı ve mavi takım arasında oynanan oyunun sonucunda eleme potasına 6 yarışmacı çıkarıldı. İşte detaylar...

İŞTE 5 EYLÜL MASTERCHEF'E VEDA EDEN İSİM...

MasterChef jürisi yarışmacılardan ceviz kullanarak yaratıcı tabak çıkarmalarını istedi. Zaman ve birbiriyle yarışan yarışmacılar, ceviz ile en yaratıcı tabağı yapmak için stüdyoda elinden geleni yaptı.

Şeflerin tadımıyla birlikte, haftaya veda etmemek için en iyi tabağı çıkarmaya çalışan yarışmacılar arasından en iyileri belli oldu.

Yaratıcılık turunda birinci olan yarışmacı Emre, ikinci yarışmacı Safanur, üçüncü yarışmacı ise Dilara oldu.

Hamza, Hasan ve Fatma arasında eleme oyunu oynandı. Eleme oyununa kalan MasterChef yarışmacıları, Mehmet Şef'in Armudiye isimli imza yemeğini yaptı.