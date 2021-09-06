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  4. 5 Eylül MasterChef'te kim elendi? MasterChef 2021'e veda eden isim kim oldu?

5 Eylül MasterChef'te kim elendi? MasterChef 2021'e veda eden isim kim oldu?

06.09.2021 00:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef 2021'de, 5 Eylül 2021 Pazar akşamında eleme heyecanı yaşandı. Kırmızı ve mavi olmak üzere iki takıma ayrılan yarışmacılar takım olarak mücadele etti. Mücadelenin sonucunda ise kırmızı takım 1 mavi takım 2 kez oyun kazandı ve iki takım da potaya yarışmacı gönderdi. Yaratıcılık turundan sonra jürinin imza yemeğinin ardından yarışmaya veda eden isim belli oldu.

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğindeki, ekranların sevilen ve en çok izlenen yarışmalarından biri olan MasterChef'te, bu akşam bir yarışmacı MasterChef'e veda etti. Kırmızı ve mavi takım arasında oynanan oyunun sonucunda eleme potasına 6 yarışmacı çıkarıldı. İşte detaylar...

İŞTE 5 EYLÜL MASTERCHEF'E VEDA EDEN İSİM...

MasterChef jürisi yarışmacılardan ceviz kullanarak yaratıcı tabak çıkarmalarını istedi. Zaman ve birbiriyle yarışan yarışmacılar, ceviz ile en yaratıcı tabağı yapmak için stüdyoda elinden geleni yaptı.
Şeflerin tadımıyla birlikte, haftaya veda etmemek için en iyi tabağı çıkarmaya çalışan yarışmacılar arasından en iyileri belli oldu.
Yaratıcılık turunda birinci olan yarışmacı Emre, ikinci yarışmacı Safanur, üçüncü yarışmacı ise Dilara oldu.
Hamza, Hasan ve Fatma arasında eleme oyunu oynandı. Eleme oyununa kalan MasterChef yarışmacıları, Mehmet Şef'in Armudiye isimli imza yemeğini yaptı.
Hamza, Hasan ve Fatma MasterChef'e veda etmemek için en iyi tabağı çıkarmaya çalıştı. Şeflerin tadımı sonrasında ise en iyi tabağı çıkaran ve elenmekten kurtulan isim Hasan oldu. Geriye Hamza ve Fatma kaldı.
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Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
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