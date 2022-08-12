Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda atıcılık branşında Trap Karışık Milli Takımı altın madalya kazandı.
Saracoğlu Spor Tesisleri'nde, atıcılık branşında trap karışık müsabakaları yapıldı.
Türkiye'yi temsil eden Oğuzhan Tüzün-Safiye Sarıtürk Temizdemir çifti, finalde Kuveytli rakiplerini yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
- Trap Karışık Milli Takımı altın madalya kazandı
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