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5. İslami Dayanışma Oyunları

12.08.2022 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trap Karışık Milli Takımı altın madalya kazandı

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda atıcılık branşında Trap Karışık Milli Takımı altın madalya kazandı.

Saracoğlu Spor Tesisleri'nde, atıcılık branşında trap karışık müsabakaları yapıldı.

Türkiye'yi temsil eden Oğuzhan Tüzün-Safiye Sarıtürk Temizdemir çifti, finalde Kuveytli rakiplerini yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

5. İslami Dayanışma Oyunları

- Trap Karışık Milli Takımı altın madalya kazandı

5. İslami Dayanışma Oyunları

5. İslami Dayanışma Oyunları

5. İslami Dayanışma Oyunları

5. İslami Dayanışma Oyunları

5. İslami Dayanışma Oyunları

5. İslami Dayanışma Oyunları

5. İslami Dayanışma Oyunları

5. İslami Dayanışma Oyunları

5. İslami Dayanışma Oyunları

5. İslami Dayanışma Oyunları

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