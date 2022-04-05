5 Nisan Avukatlar Günü mesajları 2022! Avukatlar Günü mesajları ve sözleri

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AVUKATLAR GÜNÜ MESAJLARI 2022!

Güvenliğimizin teminatı olan tüm avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutluyorum.

Hukuk sisteminin en dayanıklı zincirleri olan cansiperane bir şekilde hakkın peşinden giden tüm avukatların Avukatlar Günü kutlu olsun.

Savunma hakkı gibi kutsal bir kamu hizmeti gören avukatlarımızın tüm toplumda gerekli saygınlığa erişmesi ve bu bilincin tüm topluma yerleşmesi arzusu ile avukatlarımızın Avukatlar Gününü kutlarım.

Hukuku üstün kılmak için savaşan hak ve adaletten yana olan hukukçuların Avukatlar Gününü kutlarım.