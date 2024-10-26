HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. 5 yıldızlı otellerde tahtakurusu alarmı: Yumurtaları valizle taşınıyor! 'Gece gelip, sizden kan emiyor'

5 yıldızlı otellerde tahtakurusu alarmı: Yumurtaları valizle taşınıyor! 'Gece gelip, sizden kan emiyor'

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
26.10.2024 15:23
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her yıl milyonlarca tatilciye ev sahipliği yapan Antalya'da bazı otellerin başı dertte. Özellikle Avrupa'dan gelen turistlerin farkında olmadan valizleri ile getirdiği tahtakuruları bölgede giderek yayılıyor. Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi'nden Prof. Dr. Hüseyin Çetin, "Avrupa'dan gelen bir turist valizinin kenarında tahtakurusu yumurtaları getirebiliyor. Otelde odaya girince de yumurtalar açılabiliyor. İnsanların tedbirli davranması lazım" dedi.

Turizm kenti Antalya, 650 bin yatak kapasitesiyle her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapıyor. Kente gelen turistler 5 yıldızlı otellerde, villa ve butik otellerde tatilin keyfini sürüyor. Son günlerde kentteki turizm tesislerinin bir kısmı başta olmak üzere, hastanelerde tahtakurusu şikayetleri gelmeye başladı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik

Tahtakuruların Avrupa ülkelerinden gelen turistlerin farkında olmadan valizleri ile taşıdıkları tahtakurusu yumurtalarından kaynaklandığı tespit edildi. Otel odalarında özellikle yatakların başlık kısımlarında, baza altlarında, kıyafet dolaplarında tahtakurusu ve yumurtalarına rastlandı.

Günlerce süren ilaçlama sonrası tahtakurularından arındırılan odalar, birkaç hafta sonra yeniden aynı sorunla karşılaştı. Şikayetlerin artması ile aralarında 5 yıldızlı otellerin de bulunduğu tesislerde, geniş çaplı ilaçlama yapıldığı öğrenildi.

'TAHTAKURUSUYLA MÜCADELE NE YAZIK Kİ ZOR'

'TAHTAKURUSUYLA MÜCADELE NE YAZIK Kİ ZOR'

Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi'nden Prof. Dr. Hüseyin Çetin, Antalya'ya her yıl farklı ülkelerden gelen ziyaretçilerin otellere, oradan da kentin farklı noktalarına hatta evlere taşıdığı tahtakurusu yumurtalarının, birkaç gün içerisinde kan emici böcekler haline dönüştüğünü anlattı.

Çetin, "Son 2 yıldır belirgin artış var. Çoğu hastaneler, oteller, toplu taşımada şikayetler geliyor. Tahtakurusuyla mücadele ne yazık ki zor. Bir defa ilaçlamayla çözülecek bir sorun değil. İnsanların tedbirli davranması lazım" dedi.

'TURİSTLERDEN BULAŞ SÖZ KONUSU'

'TURİSTLERDEN BULAŞ SÖZ KONUSU'

Otellere gidince ilk olarak odanın kontrol edilmesi gerektiğini belirten Çetin, "Ekonomik koşullar nedeniyle insanlar daha uygun fiyatlı yerleri konaklamak için tercih ediyor. Ancak bu durumda hijyen koşulları ve ilaçlamanın iyi olmadığı yerler oluyor.

Anahtar Kelimeler:
antalya böcek
En Çok Okunan Haberler
Gıda terörü pes dedirtmeye devam ediyor! İşte yeni ürünler...

Gıda terörü pes dedirtmeye devam ediyor! İşte yeni ürünler...

Orta Doğu'da gergin gece! İsrail İran'ın stratejik noktalarını vurdu: Hava sahası kapatıldı, tüm uçuşlar iptal edildi

Orta Doğu'da gergin gece! İsrail İran'ın stratejik noktalarını vurdu: Hava sahası kapatıldı, tüm uçuşlar iptal edildi

Resmi Gazete'de yayımlandı: Artık izin alınmayacak!

Resmi Gazete'de yayımlandı: Artık izin alınmayacak!

Bahçeli'den dikkat çeken açıklama

Bahçeli'den dikkat çeken açıklama

İstanbul'un göbeğinde hem elle hem telefonla taciz! Utanmazın sapıklık yaptığı anlar anbean kamerada

İstanbul'un göbeğinde hem elle hem telefonla taciz! Utanmazın sapıklık yaptığı anlar anbean kamerada

Bir şehir postacı Şinasi'yi konuşuyor! 600 milyonla kayıplara karıştı... Karısı her şeyi ifşaladı

Bir şehir postacı Şinasi'yi konuşuyor! 600 milyonla kayıplara karıştı... Karısı her şeyi ifşaladı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Su geçirmez, dayanıklı, konforlu! Adidas Terrex indirimi devam ediyor

Su geçirmez, dayanıklı, konforlu! Adidas Terrex indirimi devam ediyor

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.