5 yıldızlı otellerde tahtakurusu alarmı: Yumurtaları valizle taşınıyor! 'Gece gelip, sizden kan emiyor'

'TURİSTLERDEN BULAŞ SÖZ KONUSU'

Otellere gidince ilk olarak odanın kontrol edilmesi gerektiğini belirten Çetin, "Ekonomik koşullar nedeniyle insanlar daha uygun fiyatlı yerleri konaklamak için tercih ediyor. Ancak bu durumda hijyen koşulları ve ilaçlamanın iyi olmadığı yerler oluyor.