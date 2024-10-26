5 yıldızlı otellerde tahtakurusu alarmı: Yumurtaları valizle taşınıyor! 'Gece gelip, sizden kan emiyor'

Turizm kenti Antalya, 650 bin yatak kapasitesiyle her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapıyor. Kente gelen turistler 5 yıldızlı otellerde, villa ve butik otellerde tatilin keyfini sürüyor. Son günlerde kentteki turizm tesislerinin bir kısmı başta olmak üzere, hastanelerde tahtakurusu şikayetleri gelmeye başladı.
Tahtakuruların Avrupa ülkelerinden gelen turistlerin farkında olmadan valizleri ile taşıdıkları tahtakurusu yumurtalarından kaynaklandığı tespit edildi. Otel odalarında özellikle yatakların başlık kısımlarında, baza altlarında, kıyafet dolaplarında tahtakurusu ve yumurtalarına rastlandı.
Günlerce süren ilaçlama sonrası tahtakurularından arındırılan odalar, birkaç hafta sonra yeniden aynı sorunla karşılaştı. Şikayetlerin artması ile aralarında 5 yıldızlı otellerin de bulunduğu tesislerde, geniş çaplı ilaçlama yapıldığı öğrenildi.
Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi'nden Prof. Dr. Hüseyin Çetin, Antalya'ya her yıl farklı ülkelerden gelen ziyaretçilerin otellere, oradan da kentin farklı noktalarına hatta evlere taşıdığı tahtakurusu yumurtalarının, birkaç gün içerisinde kan emici böcekler haline dönüştüğünü anlattı.
Çetin, "Son 2 yıldır belirgin artış var. Çoğu hastaneler, oteller, toplu taşımada şikayetler geliyor. Tahtakurusuyla mücadele ne yazık ki zor. Bir defa ilaçlamayla çözülecek bir sorun değil. İnsanların tedbirli davranması lazım" dedi.
Otellere gidince ilk olarak odanın kontrol edilmesi gerektiğini belirten Çetin, "Ekonomik koşullar nedeniyle insanlar daha uygun fiyatlı yerleri konaklamak için tercih ediyor. Ancak bu durumda hijyen koşulları ve ilaçlamanın iyi olmadığı yerler oluyor.