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50 lira vaadettiler 1,2 milyar lira dolandırdılar! Fiziki takip 16 saat sürdü çete lideri berber çıktı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
10.10.2024 09:47
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Dolandırıcılar farklı yöntemler denemekten bıkmıyor. Her gün yeni bir dolandırıcılık yöntemi ortaya çıkıyor. Son olarak bir mesaj atarak görevi yapması halinde 50 lira vereceklerini veren çete üyeleri bin 500 kişiyi 1,2 milyar lira dolandırdı. 76 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda çete lideri bir berber çıktı.

Diyarbakır'da berberlik yapan şahsın liderliğinde kurulan çete, Türkiye genelinde yaklaşık bin 500 kişiyi 1.2 milyar lira dolandırdı. 92 şüphelinin yakalanması için Nevşehir merkezli 19 ilde 95 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 76 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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50 LİRAYLA KANDIRDILAR

Edinilen bilgiye göre, dolandırıcılar Nevşehir'de ikamet eden bir vatandaşın telefonuna Whatsapp'tan Endonezya kayıtlı +62 numara üzerinden "Görev tamamlayarak para kazanmak ister misin?" seklinde mesaj göndererek, Google Haritalar uygulamasında bulunan işletmelere yorum yapması karşılığında 50 TL verileceği vaadinde bulundu. Dolandırıcılar, verilen ilk görevleri yapan şahısın hesabına para yatırarak güven sağladı.

259 BİN LİRA YATIRDI

259 BİN LİRA YATIRDI

Şahsın kazanç sağlamaya devam edebilmesi için kendisinin VIP gruba geçmesi gerektiği, bunun için de para yatırması gerektiği söylendi. Üyeliği kabul eden şahıs ,farklı banka hesaplarına toplam 259 bin 800 TL yatırdı. Dolandırıcıların para taleplerinin devam etmesi üzerine dolandırıldığını anlayan vatandaş, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğüne başvurdu.

PARALAR SOĞUK CÜZDANA GİRDİ

PARALAR SOĞUK CÜZDANA GİRDİ

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin tespiti için başlattığı çalışmalarda mağdurun farklı bankalara gönderdiği paraları takibe aldı.

Yatırılan paraların kripto borsalarına gönderildiği, paranın takibine devam edildiğinde paranın soğuk cüzdana transfer edildiği tespit edildi.

FİZİKİ TAKİP 16 AY SÜRDÜ

FİZİKİ TAKİP 16 AY SÜRDÜ

Çete liderinin ise Diyarbakır'da berberlik yaptığı belirlendi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aynı yöntemle il genelinde 12 kişinin daha dolandırıldığını ve toplamda 13 kişinin göndermiş olduğu toplam 811 bin TL'nin aynı soğuk cüzdana aktarıldığını belirledi.

Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Berber çete
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