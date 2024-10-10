50 lira vaadettiler 1,2 milyar lira dolandırdılar! Fiziki takip 16 saat sürdü çete lideri berber çıktı

259 BİN LİRA YATIRDI

Şahsın kazanç sağlamaya devam edebilmesi için kendisinin VIP gruba geçmesi gerektiği, bunun için de para yatırması gerektiği söylendi. Üyeliği kabul eden şahıs ,farklı banka hesaplarına toplam 259 bin 800 TL yatırdı. Dolandırıcıların para taleplerinin devam etmesi üzerine dolandırıldığını anlayan vatandaş, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğüne başvurdu.