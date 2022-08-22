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  4. 52 yaşındaki Asuman Dabak fit vücudu ile nefes kesti! Mankenlere taş çıkardı

52 yaşındaki Asuman Dabak fit vücudu ile nefes kesti! Mankenlere taş çıkardı

22.08.2022 07:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Asuman Dabak ise her yıl olduğu gibi bu yıl da soluğu Çeşme'de aldı. Bol bol dinlenen ünlü isim düzgün fiziği ile kendine hayran bıraktı.

TRT 1’de yayınlanan Mükemmel Eşleşme dizisinde rol alan oyuncu Asuman Dabak, set arasında soluğu Çeşme’de aldı.

Asuman-Dabak-Sahil-Foto-1

Her yaz olduğu gibi bu yaz da sahil şıklığından ödün vermeyen Dabak, renkli bikinileri ve aksesuarlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Asuman-Dabak-Sahil-Foto-1

Bu sene televizyonda, dijital platformda ve beyazperdede toplamda 5 projede rol alarak yoğun bir sezon geçirdiğini söyleyen usta oyuncu Asuman Dabak, 20 Eylül’de ise Haldun Dormen’in yönettiği
“Senfonik Broadway’den İstanbul’a Müzikaller” projesi kapsamında Maximum Uniq Açıkhava’da sahne alacağını müjdeledi.

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Anahtar Kelimeler:
Asuman Dabak
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
evet yaşına göre fiziği iyiymiş baya ??c|'??

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