540 gram doğan mucize bebek Burak! Aylarca yoğun bakımda kaldı... 'Organı gelişmeden doğup yaşayan çok az bebek var'

3 yıllık evli öğretmen Merve ve Sebahattin Ergün'ün ilk çocukları yaklaşık 5 ay önce 23 haftalıkken özel bir hastanede dünyaya geldi. Organları gelişmeyen, kalp ve solunum yetmezliğiyle 540 gram olarak Erzurum Şehir Hastanesine sevk edilen bebek, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Dr. İpek Kocaoğlu ve ekibince tedaviye alındı. Burada solunum cihazına bağlanan bebeğe, akciğer gelişimi için tedavi uygulandı ve damardan beslenmesi sağlandı. Tedaviye olumlu yanıt veren ve organları gelişerek solunum cihazından ayrılan bebek, yoğun bakımda yaklaşık 144 gün süren yaşam mücadelesini kazandı. Öğretmen çift, 540 gram olarak doğan, "Burak" adını verdikleri evlatlarını, 3 kilo 200 gram olarak kucaklarına almanın mutluluğunu yaşıyor.

"ÇOK İYİ BİR SAVAŞÇIYDI"

Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Kocaoğlu, AA muhabirine, çok mutlu ve gururlu bir güne tanıklık ettiklerini söyledi.



Erken doğumdan dolayı bebeğin yaşama şansının az olduğunu ifade eden Kocaoğlu, "Ekipçe özenle bebeği takip ettik, yaşama tutunmak için bebeğin de çabası vardı ve çok iyi bir savaşçıydı. Tedaviler sonrası solunum cihazı ve oksijenden ayrıldı, anne sütüyle beslendi. Sağlıkla taburcu ediyoruz." dedi.



"BU ŞEKİLDE DOĞUP YAŞAYAN ÇOK AZ BEBEK VAR" Tedaviler sonrası ağızdan beslenmeye başlayan bebeğin kilo alımının güzel gittiğini belirten Kocaoğlu, şunları kaydetti: "Bebek yoğun bakımda 144 gün mücadele verdi, akciğerleri gelişmediği için tedavi uyguladık. Damardan beslenip tedavi aldı. Sonra sonda ile beslenerek diğer tedavilerini kesip akciğeri geliştiği için solunum cihazından ayırdık.

540 gram gelmişti şimdi 3 kilo 200 gram. Bizim için gerçekten mucize bebek, yaşama şansı çok az olduğu için üstüne titredik. Bu şekilde hiçbir organı gelişmeden doğup yaşayan çok az bebek var."

