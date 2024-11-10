55 yaşındaki Jennifer Lopez'in genç kalmasının sırrı! Bol bol su içiyor ve...

Ben Affleck ile boşanma süreciyle gündeme gelen Jennifer Lopez sosyal medyayı salladı.
55 yaşındaki yıldız isim siyah derin göğüs dekolteli elbisesiyle yine hayranlarından tam not aldı. Düzgün fiziği ve yaş sınırlarını aşan genç görünümüyle neredeyse gençlik iksirini keşfettiğine inanılan Jennifer Lopez’in sırrı da merak edildi.
55 yaşındaki yıldızın genç kızları kıskandıran formunun sırrı aslında çok basit. Yıldız ismin kilit noktası bol bol su içmesi... İşte Jennifer Lopez'ın genç kalmak için başvurduğu adımlar...
Jennifer Lopez’i sosyal medyada yakından takip ediyorsanız egzersiz yapmayı ve dans etmeyi ne kadar çok sevdiğini fark etmişsinizdir. Bu nedenle rutin egzersizlerini Tracy Anderson metodu ile birlikte yoga ve dansla birleştirmeyi seviyor. lopez, egzersiz çalışmalarını birleştirerek uzmanların tavsiyesine uygun bir planlama yapmış oluyor.
Lopez, rutinine eklediği ağırlık kaldırma çalışmalarıyla kaslarını her gün canlı ve diri tuttuğunu söylüyor.
Sağlıklı görünen bir cilt ve zinde bir vücuda sahip olabilmek için bol bol su içmek gerektiğinin altını çizen Lopez, gün içinde bol miktarda su tüketiyor. Su tüketiminin yanına taze meyve ve sebze takviyesi ekleyerek genel görünümü için pürüzsüz bir ortam hazırlıyor. Çünkü su içmek; kan dolaşımının hızlanmasına, sindirime, toksinlerin vücuttan atılmasına, faydalı vitaminlerin hücreler tarafından emilmesine, derinizin kurumamasına ve bunun gibi pek sağlıklı etkinin ortaya çıkmasına yardımcı oluyor.
Lopez, güne 90 kalorilik bir süt ve kinoa shake ile başlıyor. Öğle yemeklerinde somon ve yanında brokoli, kabak ve biber gibi haşlanmış sebze tercih ediyor. Akşamları ise pirinç pilavı ve fasulye ya da beyaz etle günlük öğününü tamamlıyor. Ayrıca protein shake kullandığını da söyleyen Lopez, sabah ve akşam olmak üzere iki kere çikolatalı ve muzlu protein shake tercih ediyor.