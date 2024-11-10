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55 yaşındaki Jennifer Lopez'in genç kalmasının sırrı! Bol bol su içiyor ve...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
10.11.2024 08:05
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Jennifer Lopez Instagram'da paylaştığı yeni fotoğrafta göğüs dekoltesini gözler önüne seren derin siyah mini bir elbise ile görünüyordu! Fit görünümüyle yine adından söz ettiren JLO'nun 55 yaşında bu kadar genç kalmasının sırrı bakın neymiş!

Ben Affleck ile boşanma süreciyle gündeme gelen Jennifer Lopez sosyal medyayı salladı.

55 yaşındaki yıldız isim siyah derin göğüs dekolteli elbisesiyle yine hayranlarından tam not aldı. Düzgün fiziği ve yaş sınırlarını aşan genç görünümüyle neredeyse gençlik iksirini keşfettiğine inanılan Jennifer Lopez’in sırrı da merak edildi.

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NASIL BU KADAR FİT?

55 yaşındaki yıldızın genç kızları kıskandıran formunun sırrı aslında çok basit. Yıldız ismin kilit noktası bol bol su içmesi... İşte Jennifer Lopez'ın genç kalmak için başvurduğu adımlar...

BOL EGZERSİZ

BOL EGZERSİZ

Jennifer Lopez’i sosyal medyada yakından takip ediyorsanız egzersiz yapmayı ve dans etmeyi ne kadar çok sevdiğini fark etmişsinizdir. Bu nedenle rutin egzersizlerini Tracy Anderson metodu ile birlikte yoga ve dansla birleştirmeyi seviyor. lopez, egzersiz çalışmalarını birleştirerek uzmanların tavsiyesine uygun bir planlama yapmış oluyor. 

AĞIRLIK KALDIRIYOR

AĞIRLIK KALDIRIYOR

Lopez, rutinine eklediği ağırlık kaldırma çalışmalarıyla kaslarını her gün canlı ve diri tuttuğunu söylüyor.

BOL MİKTARDA SU

BOL MİKTARDA SU

Sağlıklı görünen bir cilt ve zinde bir vücuda sahip olabilmek için bol bol su içmek gerektiğinin altını çizen Lopez, gün içinde bol miktarda su tüketiyor. Su tüketiminin yanına taze meyve ve sebze takviyesi ekleyerek genel görünümü için pürüzsüz bir ortam hazırlıyor. Çünkü su içmek; kan dolaşımının hızlanmasına, sindirime, toksinlerin vücuttan atılmasına, faydalı vitaminlerin hücreler tarafından emilmesine, derinizin kurumamasına ve bunun gibi pek sağlıklı etkinin ortaya çıkmasına yardımcı oluyor.

NE YİYOR?

NE YİYOR?

Lopez, güne 90 kalorilik bir süt ve kinoa shake ile başlıyor. Öğle yemeklerinde somon ve yanında brokoli, kabak ve biber gibi haşlanmış sebze tercih ediyor. Akşamları ise pirinç pilavı ve fasulye ya da beyaz etle günlük öğününü tamamlıyor. Ayrıca protein shake kullandığını da söyleyen Lopez, sabah ve akşam olmak üzere iki kere çikolatalı ve muzlu protein shake tercih ediyor.

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Jennifer Lopez
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