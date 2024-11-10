55 yaşındaki Jennifer Lopez'in genç kalmasının sırrı! Bol bol su içiyor ve...

NE YİYOR?

Lopez, güne 90 kalorilik bir süt ve kinoa shake ile başlıyor. Öğle yemeklerinde somon ve yanında brokoli, kabak ve biber gibi haşlanmış sebze tercih ediyor. Akşamları ise pirinç pilavı ve fasulye ya da beyaz etle günlük öğününü tamamlıyor. Ayrıca protein shake kullandığını da söyleyen Lopez, sabah ve akşam olmak üzere iki kere çikolatalı ve muzlu protein shake tercih ediyor.