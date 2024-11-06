57 kişilik operasyon... Tam 60 milyon TL'lik sahte fatura düzenlemişler!

Dün Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda içine doktorların da karıştığı sahte fatura skandalının ardından bu sefer de Kocaeli'de benzer görüntüler açığa çıktı.
Dün Kırıkkale'de Yüksek İhtisas Hastanesi’nde görevli 3 doktor, 1 teknisyen, 2'si emekli 6 memur ve 2 güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 12 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatılmıştı. Şüphelilerden 11'i gözaltına alındı, firari olduğu öğrenilen bir doktor hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.
Bugün benzer bir manzara ise Kocaeli'de yaşandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sahte fiş ve fatura düzenleyip, vergi kaybına neden olan ve kamu kurumlarına karşı nitelikli dolandırıcılık suçu işleyen suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
57 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda fatura düzenlenen cihazlar, yaklaşık 10 bin sahte fatura ve sahte faturaların dağıtımı ile ilgili alıcı listeleri ele geçirildi.
Ele geçirilen sahte faturaların değerinin yaklaşık 60 milyon TL olduğu tespit edildi.