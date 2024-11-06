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  4. 57 kişilik operasyon... Tam 60 milyon TL'lik sahte fatura düzenlemişler!

57 kişilik operasyon... Tam 60 milyon TL'lik sahte fatura düzenlemişler!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
06.11.2024 15:22
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Kocaeli'de düzenlenen sahte fatura operasyonunda 57 şüpheli gözaltına alındı, 60 milyon TL değerinde sahte faturalar ele geçirildi. Dün de benzer bir görüntü Kırıkkale'de meydana gelmişti. Aralarında doktorların da olduğu 12 kişi hakkında adli işlem başlatılmıştı.

Dün Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda içine doktorların da karıştığı sahte fatura skandalının ardından bu sefer de Kocaeli'de benzer görüntüler açığa çıktı.

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Dün Kırıkkale'de Yüksek İhtisas Hastanesi’nde görevli 3 doktor, 1 teknisyen, 2'si emekli 6 memur ve 2 güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 12 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatılmıştı. Şüphelilerden 11'i gözaltına alındı, firari olduğu öğrenilen bir doktor hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.

Bugün benzer bir manzara ise Kocaeli'de yaşandı.

NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK

NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sahte fiş ve fatura düzenleyip, vergi kaybına neden olan ve kamu kurumlarına karşı nitelikli dolandırıcılık suçu işleyen suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

10 BİN SAHTE FATURA

10 BİN SAHTE FATURA

57 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda fatura düzenlenen cihazlar, yaklaşık 10 bin sahte fatura ve sahte faturaların dağıtımı ile ilgili alıcı listeleri ele geçirildi.

Ele geçirilen sahte faturaların değerinin yaklaşık 60 milyon TL olduğu tespit edildi.

Anahtar Kelimeler:
Kocaeli fatura fiş
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