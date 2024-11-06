57 kişilik operasyon... Tam 60 milyon TL'lik sahte fatura düzenlemişler!

Dün Kırıkkale'de Yüksek İhtisas Hastanesi’nde görevli 3 doktor, 1 teknisyen, 2'si emekli 6 memur ve 2 güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 12 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatılmıştı. Şüphelilerden 11'i gözaltına alındı, firari olduğu öğrenilen bir doktor hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.