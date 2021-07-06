58 yaşındaki Aydan Şener, bikinili pozlarıyla gençleri kıskandırdı

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olan Aydan Şener, tatilden paylaştığı bikinili pozlarıyla takipçilerini şaşırttı. 58 yaşında olmasına rağmen düzgün fiziğiyle takdir toplayan oyuncunun fotoğraflarına beğeni yağdı.

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri olan Aydan Şener, zamana ayak uydurarak sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor.