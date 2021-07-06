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  4. 58 yaşındaki Aydan Şener, bikinili pozlarıyla gençleri kıskandırdı

58 yaşındaki Aydan Şener, bikinili pozlarıyla gençleri kıskandırdı

06.07.2021 00:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

90'lı yılların unutulmaz oyuncusu Aydan Şener, tatilden paylaştığı bikinili pozlarıyla olay yarattı. Son hali ile kendine hayran bırakan Şener'e takipçileri, "Yaş aldıkça güzelleşiyor", "Yıllar sizi teğet geçmiş", "Yıllara meydan okuyor", "Yeşilçam'ın en güzel kadını" yorumlarında bulundu.

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olan Aydan Şener, tatilden paylaştığı bikinili pozlarıyla takipçilerini şaşırttı. 58 yaşında olmasına rağmen düzgün fiziğiyle takdir toplayan oyuncunun fotoğraflarına beğeni yağdı.

AYDAN ŞENER DÜZGÜN FİZİĞİYLE GENÇLERİ KISKANDIRDI

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri olan Aydan Şener, zamana ayak uydurarak sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan güzel oyuncu, bikinisi ile verdiği pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.
Güzelliği ile yıllara meydan okuyan Yeşilçam yıldızı, düzgün fiziğiyle adeta genç kızlara taş çıkarttı.
90'lı yıllara damga vuran deneyimli oyuncu İki Kız Kardeş, Hayatın İçinden, Hicran ve Güvercin gibi onlarca filmde rol aldı.
Uzun zamandır ekranlardan uzak duran 58 yaşındaki güzel yıldız son olarak geçtiğimiz günlerde Menajerimi Ara dizisine konuk oyuncu olarak rol aldı.
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Anahtar Kelimeler:
Aydan Şener Instagram
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