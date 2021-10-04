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5xx server error nedir? 5xx server error ne demek?

04.10.2021 22:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

4 Ekim itibarıyla dünya çapındaki milyonlarca Instagram kullanıcısı uygulamaya giriş yapamıyor. Birçok Instagram kullanıcısı Instagram'a giriş yapmaya çalışırken 5xx server error hatasıyla karşı karşıya kaldı. Sorunun nasıl çözüldüğü merak konusu oldu. Global erişim sorununa ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı açıklama yaptı. İşte detaylar...

Instagram dünya çapınca en çok kullanıcıya sahip olan uygulamalar arasında yer alıyor. 4 Ekim itibarıyla Instagram da başta olmak üzere Whatsapp, Facebook gibi uygulamalara giriş yapılamıyor. Instagram'a girmek isteyen kullanıcılar 5xx sever sorunu ile karşı karşıya kalıyor. İşte merak edilenler...

5XX SERVER ERROR NEDİR?

5xx Server Error hatası birçok web sitesinde görülebiliyor. Hatanın sunucudan kaynaklı olduğu tahmin ediliyor.
Zaman zaman internet hızıyla ilişkin olduğu bilinse de uygulamalarda sunucu kaynaklı olarak biliniyor.

INSTAGRAM'DAN AÇIKLAMA!

INSTAGRAM'DAN AÇIKLAMA!
Yaşanan soruna ilişkin Instagram açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada ''Instagram ve arkadaşları şu anda biraz zor zamanlar geçiriyor, Bunları kullanırken sorun yaşıyor olabilirsiniz. Bizimle kalın, biz buradayız!'' denildi.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI!

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI!
Konuya ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan açıklama geldi. Söz konusu açıklamada: " Whatsapp, Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." ifadeleri yer aldı.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Instagram
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