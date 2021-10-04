5xx server error nedir? 5xx server error ne demek?

Instagram dünya çapınca en çok kullanıcıya sahip olan uygulamalar arasında yer alıyor. 4 Ekim itibarıyla Instagram da başta olmak üzere Whatsapp, Facebook gibi uygulamalara giriş yapılamıyor. Instagram'a girmek isteyen kullanıcılar 5xx sever sorunu ile karşı karşıya kalıyor. İşte merak edilenler...

5XX SERVER ERROR NEDİR?

5xx Server Error hatası birçok web sitesinde görülebiliyor. Hatanın sunucudan kaynaklı olduğu tahmin ediliyor.

Zaman zaman internet hızıyla ilişkin olduğu bilinse de uygulamalarda sunucu kaynaklı olarak biliniyor.

INSTAGRAM'DAN AÇIKLAMA! Yaşanan soruna ilişkin Instagram açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada ''Instagram ve arkadaşları şu anda biraz zor zamanlar geçiriyor, Bunları kullanırken sorun yaşıyor olabilirsiniz. Bizimle kalın, biz buradayız!'' denildi.