6 Ekim İstanbul'un kurtuluşuna özel mesajlar ve sözler! İşte İstanbul'un Kurtuluşu şiirleri...

4 Ekim 1923'te Dolmabahçe Sarayı önünde yapılan törenle itilaf birliklerinin şehirden ayrılması ile 6 Ekim tarihi İstanbul'un kurtuluşu olarak ilan edilmişti. Peki en özel İstanbul'un kurtuluşu mesajları ve sözleri neler?

İSTANBUL'UN KURTULUŞU'NA ÖZEL MESAJLAR VE SÖZLER...

İstanbul'un üstüne güneş doğdu Salih Reis'in deniz kızı motoru Y emiş'ten Sarayburnu'na kadar Yakamozlu bir kuşak çekti sulara Salih Reis'in Deniz Kızı çatanası Sabahçı bir horozla bir oldu da Gazhane'den önce Uzun uzun öttü İstanbul'da Suların şıpırtısı bir yana Uyanık işçilerin, sabahçıların, nöbetçilerin Gürültüsü bir yana Bu ilk sesiydi İstanbul'un.

Ben tarihe yürümeyi öğreten anne Savaşlar bende yüceldi, Çok komutan çay gibi geçti üstünden Fatih seldi. Ben Türkiye'nin alnında yükselen anıt, Pırlantaya caka satan sanat otağı, Evrenin çevresi bir başka bende Her köşem ayrı bir yükseliş ağı

23 Ağustos 1923 tarihinden itibaren İtilaf kuvvetleri İstanbul'dan ayrıldı ve son İtilaf birliği de 4 Ekim 1923'te Dolmabahçe Sarayı önünde yapılan törenle şehri terk etti. Bugünden itibaren yani 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu olarak kutlanmaya başlandı.

Gözlerimde Atatürk, yüreğimde Albayrak. Yatıyorum yatağımda, uyuyorum rahat rahat Güneşim ışığı, seninle yansıyor İstanbul'un sokakları, seninle çınlıyor Türk milletinin gücüyle, hepsini birden yendik. Bu vatan uğruna, canımızı feda ettik Şanlı bayrağımız gölgesinde, yaşıyoruz özgürce. Kutluyoruz bu günü, hep birlikte el ele