HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşuna özel mesajlar ve sözler! İşte İstanbul'un Kurtuluşu şiirleri...

6 Ekim İstanbul'un kurtuluşuna özel mesajlar ve sözler! İşte İstanbul'un Kurtuluşu şiirleri...

06.10.2021 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün 6 Ekim tarihinde her sene ülkemizde kutlanan İstanbul'un Kurtuluşu kutlanıyor. Bu önemli günde sevdiklerinizle veya sosyal medyada paylaşabilecek 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu mesajlarını ve sözlerini sizler için derledik. İşte 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşuna özel mesajlar ve sözler...

4 Ekim 1923'te Dolmabahçe Sarayı önünde yapılan törenle itilaf birliklerinin şehirden ayrılması ile 6 Ekim tarihi İstanbul'un kurtuluşu olarak ilan edilmişti. Peki en özel İstanbul'un kurtuluşu mesajları ve sözleri neler?

İSTANBUL'UN KURTULUŞU'NA ÖZEL MESAJLAR VE SÖZLER...

İstanbul'un üstüne güneş doğdu Salih Reis'in deniz kızı motoru Y emiş'ten Sarayburnu'na kadar Yakamozlu bir kuşak çekti sulara Salih Reis'in Deniz Kızı çatanası Sabahçı bir horozla bir oldu da Gazhane'den önce Uzun uzun öttü İstanbul'da Suların şıpırtısı bir yana Uyanık işçilerin, sabahçıların, nöbetçilerin Gürültüsü bir yana Bu ilk sesiydi İstanbul'un.
Ben tarihe yürümeyi öğreten anne Savaşlar bende yüceldi, Çok komutan çay gibi geçti üstünden Fatih seldi. Ben Türkiye'nin alnında yükselen anıt, Pırlantaya caka satan sanat otağı, Evrenin çevresi bir başka bende Her köşem ayrı bir yükseliş ağı
23 Ağustos 1923 tarihinden itibaren İtilaf kuvvetleri İstanbul'dan ayrıldı ve son İtilaf birliği de 4 Ekim 1923'te Dolmabahçe Sarayı önünde yapılan törenle şehri terk etti. Bugünden itibaren yani 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu olarak kutlanmaya başlandı.
Gözlerimde Atatürk, yüreğimde Albayrak. Yatıyorum yatağımda, uyuyorum rahat rahat Güneşim ışığı, seninle yansıyor İstanbul'un sokakları, seninle çınlıyor Türk milletinin gücüyle, hepsini birden yendik. Bu vatan uğruna, canımızı feda ettik Şanlı bayrağımız gölgesinde, yaşıyoruz özgürce. Kutluyoruz bu günü, hep birlikte el ele
Kurtarınca Ata'mız, İzmir'i, Edirne'yi Çekemezdi İstanbul En büyük işkenceyi. Bin dokuz yüz yirmi üç 6 Ekim sabahı, Güzel İstanbul'umuz Artık kesmişti ,hı!… Sarayburnu'na çıktı, Mehmetçik'in alayı. İstanbul'un şenlendi, Her yeri, her dolayı. M. Faruk Gürtunce
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Mustafa Kemal Atatürk

En Çok Okunan Haberler

Emsal karar alındı, o ücret alınmayacak

Emsal karar alındı, o ücret alınmayacak

Zincir marketler artık o ürünleri satamayacaklar

Zincir marketler artık o ürünleri satamayacaklar

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Vedat Milor'un 'bölücü kebapçılar' göndermesi olay oldu!

Vedat Milor'un 'bölücü kebapçılar' göndermesi olay oldu!

Meral Akşener, kürsüye kebapçı çıkardı

Meral Akşener, kürsüye kebapçı çıkardı

Dikkat! Birçok il için uyarı yapıldı: Kar geliyor

Dikkat! Birçok il için uyarı yapıldı: Kar geliyor

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Facebook, WhatsApp ve Instagram 6 saat sonra erişime açıldı

Facebook, WhatsApp ve Instagram 6 saat sonra erişime açıldı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

'Ele geçirilmesi imkansız' bölge ele geçirildi

'Ele geçirilmesi imkansız' bölge ele geçirildi

3 günlük kocası için "kendini öldürdü" demişti! Yeni gelişme

3 günlük kocası için "kendini öldürdü" demişti! Yeni gelişme

Hamile kadın, yeni evli komşusuna hayatının şokunu yaşattı

Hamile kadın, yeni evli komşusuna hayatının şokunu yaşattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.