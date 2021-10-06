6 Ekim Şans Topu çekiliş sonucu açıklandı mı? Şans Topu çekilişi nereden canlı izlenir?

Şans Topu çekilişi Milli Piyango yetkilileri ve noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Sonuçlar, çekilişin başlangıcından itibaren 15 dakika sonra belli oluyor ve Milli Piyango'nun internet sitesinden yayınlanıyor. İşte 6 Ekim Şans Topu sonuç sorgulama ve canlı izleme linki...
ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE
Şans Topu çekilişi 20.00'da başlıyor.
6 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları belli olmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer alacak.
Söz konusu çekilişin sonuçlarını internet sitesi üzerinden kontrol etmek için "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari" adresine erişim sağlayınız.
Şans Topu çekilişini MP TV üzerinden canlı izlemek için "https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle" adresine gidiniz.
ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alır. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretlenmektedir. Sevilen oyunda bir ya da birden fazla kolon da oynanabilmekte. Tek kolon ücreti de 2 TL olmaktadır.