6 Ekim Şans Topu çekiliş sonucu açıklandı mı? Şans Topu çekilişi nereden canlı izlenir?

Şans Topu çekilişi Milli Piyango yetkilileri ve noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Sonuçlar, çekilişin başlangıcından itibaren 15 dakika sonra belli oluyor ve Milli Piyango'nun internet sitesinden yayınlanıyor. İşte 6 Ekim Şans Topu sonuç sorgulama ve canlı izleme linki...

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alır. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretlenmektedir. Sevilen oyunda bir ya da birden fazla kolon da oynanabilmekte. Tek kolon ücreti de 2 TL olmaktadır.