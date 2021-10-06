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  4. 6 Ekim Şans Topu çekiliş sonucu açıklandı mı? Şans Topu çekilişi nereden canlı izlenir?

6 Ekim Şans Topu çekiliş sonucu açıklandı mı? Şans Topu çekilişi nereden canlı izlenir?

06.10.2021 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans Topu çekilişi, şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilen oyunlar arasında yer alıyor. Şans Topu çekilişi her hafta çarşamba ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. Söz konusu çekiliş şans oyunu severler için Milli Piyango TV (MP TV) üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

Şans Topu çekilişi Milli Piyango yetkilileri ve noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Sonuçlar, çekilişin başlangıcından itibaren 15 dakika sonra belli oluyor ve Milli Piyango'nun internet sitesinden yayınlanıyor. İşte 6 Ekim Şans Topu sonuç sorgulama ve canlı izleme linki...

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

Şans Topu çekilişi 20.00'da başlıyor.
6 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları belli olmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer alacak.
Söz konusu çekilişin sonuçlarını internet sitesi üzerinden kontrol etmek için "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari" adresine erişim sağlayınız.
Şans Topu çekilişini MP TV üzerinden canlı izlemek için "https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle" adresine gidiniz.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alır. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretlenmektedir. Sevilen oyunda bir ya da birden fazla kolon da oynanabilmekte. Tek kolon ücreti de 2 TL olmaktadır.
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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango

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