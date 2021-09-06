6 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu nasıl sorgulanır?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi canlı olarak Milli Piyango TV (MP TV) üzerinden izleniyor. Çekilişin sonucunun belli olmasının ardından sonuçlar, Milli Piyango'nun intermet sitesinde şans oyunu severler için paylaşılıyor. İşte Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama linki...
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULA
Çılgın Sayısal Loto çekilişi pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleşiyor. Söz konusu çekiliş 21.30'da başlıyor.
Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.
Çekilişin sonuçlarını Milli Piyango'nun internet adresinden kontrol etmek için "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari" linkine erişim sağlayın.
Çekilişi canlı olarak izlemek için "https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle" adresine gidin.
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Milli Piyango tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.