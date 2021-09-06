6 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu nasıl sorgulanır?

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.