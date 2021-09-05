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  4. 6 Eylül Pazartesi otobüs, metro ve metrobüsler ücretsiz mi? 6 Eylül'de toplu taşıma bedava mı?

6 Eylül Pazartesi otobüs, metro ve metrobüsler ücretsiz mi? 6 Eylül'de toplu taşıma bedava mı?

05.09.2021 23:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021-2022 eğitim öğretim dönemi yarın, 6 Eylül 2021 Pazartesi başlıyor. Okulların açılmasının ilk günü olan 6 Eylül'de İstanbul'da birçok toplu taşıma aracı vatandaşlara ücretsiz olacak. Yarın İstanbul'da 06.00-14.00 arasında metro, otobüs ve metrobüsler ücretsiz olacak. Aynı gün servis araçları tam gün ücretsiz park edebilecek. Yolda kalan araçlar için de çekiciler hazır olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda yarın dersler başlıyor. Okulların açılacağı tarih olan 6 Eylül 2021 Pazartesi gününde, özel araç yoğunluğunun meydana gelmemesi için metro, metrobüs ve otobüslerin 06.00 ile 14.00 arasında ücretsiz olması kararı alındı. İETT 1.860, Metro İstanbul ise 16 ek sefer koyacak. Servis araçlarına İSPARK’larda tam gün ücretsiz park imkanı sağlanacak. Okul servis araçlarının arabalı vapurlardan öncelikli olarak yararlanması sağlanacak. İşte detaylar...

SERVİSLER DENETLECEK

Okul servis aracını kullanacak olan şoförler, İl Sağlık Müdürlüğü'nün alkol ve uyarıcı madde testine tabii tutulacak. Taşımalı eğitimde görev alacak olan okul servis şoförleri ve rehber personellerin aşı kartlarına bakılacak.
Servis güzergah kullanım izin belgesi ve toplu taşıma aracı kullanım belgesi olmayanlar https://tuhim.ibb. gov.tr adresinden kontrol edilecek. Veliler de aynı web sitesini kayıtlı servis şoförü sorgulama ve okul servis ücreti hesaplama hizmetleri için kullanabilecek.

İZMİR’DE İLK HAFTA TOPLU ULAŞIM 5 KURUŞ OLACAK

İZMİR’DE İLK HAFTA TOPLU ULAŞIM 5 KURUŞ OLACAK
İzmir Büyükşehir Belediyesi okulların açılacağı 6 Eylül Pazartesi günü öncesi “kış trafik düzeni” kapsamında bir dizi önlemi hayata geçiriyor. Devam eden ve yeni başlayacak uygulamaların ve hizmetlerin yanında toplu ulaşımın tüm unsurlarında araç sayıları ve sefer sıklıkları büyük ölçüde artırılacak.
Aynı zamanda UKOME kararıyla ilk defa bu sene, sadece ilk haftaya özel, öğrenciler ve öğretmenler toplu ulaşım hizmetinden 5 kuruşa faydalanacak.
Bu uygulama 5 Eylül Pazar’ı, 6 Eylül Pazartesi’ye bağlayan gece 02.00’de başlıyor ve 10 Eylül Cuma’yı, 11 Eylül Cumartesi’ye bağlayan gece 02.00’de bitiyor.
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metrobüs

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